Милли Меджлис внес ясность в вопрос зарплаты депутатов

Информация, распространенная в соцсетях, о повышении должностных окладов председателя Милли Меджлиса (парламента), заместителей и председателей комитетов и депутатов не отражает действительность, сообщили во вторник Trend в Милли Меджлисе (парламенте), передает Day.Az.

Было отмечено, что в п. 21 закона "О статусе депутата Милли Меджлиса" указано, что председатель парламента получает месячный оклад в размере 2 475 манатов, первый зампред Милли Меджлиса получает 90% от должностного оклада председателя Милли Меджлиса (2 227,5 маната) , зампред Милли Меджлиса - 85% (2 103,75 маната), председатели комиссии и комитетов Милли Меджлиса - 80% (1 980 манатов), зампреды комиссий Милли Меджлиса - 75% (1 856,25 маната), депутаты Милли Меджлиса - 70% от должностного оклада председателя Милли Меджлиса (1 732,5 маната).

Кроме того, в связи с исполнением депутатских полномочий председатель Милли Меджлиса, его первый заместитель и заместители, председатели комиссий парламента и их заместители, а также депутаты получают освобожденное от налогов месячное денежное обеспечение в размере 50% должностного оклада для выплаты расходов.