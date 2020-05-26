Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и Правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики - устойчивого развития и процветания", - говорится в поздравлении.