https://news.day.az/politics/1238705.html Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.
От имени народа и Правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики - устойчивого развития и процветания", - говорится в поздравлении.
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