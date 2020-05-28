Европейский союз гимнастики опубликовал пост, посвященный отмечаемому в Азербайджане Дню Республики - ВИДЕО
На официальной странице Европейского союза гимнастики в Facebook опубликован пост, посвященный отмечаемому в Азербайджане 28 мая Дню Республики.
Как передает Day.Az, на странице союза размещен видеоролик, в котором азербайджанские гимнасты исполняют Государственный гимн страны.
"Это для наших азербайджанских друзей по случаю Дня Республики!", - подчеркнуто в публикации.
Отметим, что видео снято в ходе 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, который прошел в Национальной арене гимнастики в Баку в мае 2019 года. В видео представлен фрагмент с церемонии награждения, когда команда Азербайджана завоевала золотую медаль в программе аэро-данс среди взрослых гимнастов.
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