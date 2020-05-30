Турал Гянджалиев выразил протест против «поздравительного письма» канадского депутата представителю т.н. "режима" в Нагорном Карабахе

Я, как руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона и межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Канада Милли Меджлиса Азербайджана, протестую и резко осуждаю "поздравительное письмо" приближенной к армянскому лобби члена Палаты общин парламента Канады Рэйчел Хардер, адресованное представителю так называемого "режима", созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

Он напомнил Хардер, что в то время, как Армения продолжает незаконную оккупацию Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий, азербайджанское население более 28 лет назад, вразрез с основными принципами международного права, решениями ООН и других международных организаций, было насильно изгнано из своих домов путем этнической чистки и лишено фундаментальных прав человека.

"В этом смысле, попытка "легитимизировать" "избирательное шоу", организованное 31 марта и 14 апреля 2020 года на оккупированных территориях Азербайджана, является неуважением к фундаментальным правам человека и принципу верховенства закона. Международное сообщество, в том числе и Канада, единогласно поддержав закон и справедливость, решительно отвергли "шоу выборов", выразили солидарность с Азербайджаном".

К сожалению, парламентарий такой страны, как Канада, проявляющей высокое уважение к правам и свободам человека, выразила поддержку политике этнической чистки, проводимой Арменией против азербайджанцев, тем самым бросив тень на внешнеполитические интересы Канады и ценности, на которые она основывается.

Вновь заявляю, что Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана, не жалея усилий для мирного урегулирования конфликта, мирного сосуществованию и развития обеих общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, неустанно стремится к достижению этой цели. Выражаем признательность всем, кто поддерживает нашу справедливую позицию в международном сообществе, в том числе и Канаде, а тех, кто против справедливости, призываем избегать этого неправильного пути и выразить поддержку мирному сосуществованию армянской и азербайджанской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в рамках признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджана", - сказал Турал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.