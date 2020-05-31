В Вашингтоне 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана

Мэр столицы США Вашингтона Мюриел Баузер подписала заявление в связи со 102-й годовщиной образования Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили Day.Az в Государственном Комитете по работе с диаспорой, в заявлении отмечается, что 28 мая 1918 года была создана первая светская парламентская республика в мусульманском мире - Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).

Отмечено, что в период АДР женщинам было предоставлено избирательное право, признано равноправие всех граждан независимо от их расовой, половой, этнической, религиозной и национальной принадлежности.

Также отмечено, что в 1920 году Азербайджан вошел в состав СССР, а затем в 1991 году восстановил свою государственную независимость. Подчеркнуто, что Азербайджан укрепил свою независимость и превратился в надежного союзника и стратегического партнера США.