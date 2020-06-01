Мир наконец-то осознал то, о чем давно говорит Азербайджан

В современной жизни сложно переоценить роль информационных технологий и средств коммуникаций. Представители всех поколений, от молодежи до людей пожилого возраста являются в большинстве случаев пользователями тех или иных социальных сетей.

Правы те, кто говорят, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизни нашего общества. Нравится это или нет, но ситуация дошла до такого критического уровня, что многие люди уже не могут представить свою жизнь без соцсетей.

Как и в любой другой сфере, соцсети имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Польза соцсетей для людей заключается в том, что они позволяют общаться с друзьями не выходя из дома будучи в самых отдаленных уголках мира, выражать мнения и получать ответы, организовывать различные опросы по актуальным вопросам общественной жизни, проводить онлайн-дискуссии и т.д.

Однако есть и обратная сторона монеты. В частности, соцсети увеличивают зависимость людей от Интернета, вследствие чего люди просто отвыкают от обыденной жизни, зависая почти весь день в виртуальном мире.

Также стоит упомянуть психологические проблемы, вызванные долгим времяпрепровождением в соцсетях. Так, чрезмерные негативные сообщения в соцсетях приводят к депрессии, бессоннице, усталости, агрессии и другим неприятным ситуациям. Стоит отметить, что рост разводов в последнее время также связывают с влиянием соцсетей на семейную жизнь.

Но, как говорится, "это только цветочки". На интернет-ресурсах часто можно встретить контент, разрушающий моральные ценности, пропагандирующий разврат и насилие над несовершеннолетними. К примеру, игра Синий Кит, которая навела шороху в России, нацелена на доведение до самоубийства детей и подростков, которые, сами того не подозревая, становятся жертвами мошенников.

Кроме этого, ни для кого не секрет, что боевики и террористы по всему миру с легкостью открывают фейковые аккаунты в соцсетях и рассылают в мессенджерах информацию пропагандистского толка, с целью призыва влиться в их ряды и воевать с "неверными".

На этом фоне недавняя новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей, послужила светом в конце тоннеля. Ведь благодаря этому указу, разного рода преступники больше не смогут размещать в соцсетях контент непристойного характера и отныне за свою деятельность будут нести уголовную ответственность.

Некоторые оппоненты президента США из демократической партии выразили недоумение по этому поводу, заявляя что истинные намерения Трампа заключаются в зарабатывании политических очков в предверии очередных президентских выборов, которые должны пройти в ноябре 2020.

Однако сразу следует подчеркнуть, что речь не идет о полном закрытии соцсетей. Трамп лишь намерен навести порядок в соцсетях, которые уже давно превратились в так называемое "Гуляй поле", где каждая недобропорядочная личность могла оскорблять чувство достоинства людей и не нести при этом абсолютно никакого наказания.

Цель указа Трампа вовсе не ставит под вопрос свободу слова, как хотят преподнести его противники. Своим указом президент США намерен оградить от всякого рода недоброжелателей тех людей, которые используют соцсети с благородными намерениями.

Безусловно, данный шаг, хоть и является запоздалым, однако это решение определенно должно принести свои плоды.

Как говорится, лучше поздно чем никогда...

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az