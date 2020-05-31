Нагиф Гамзаев: Предвзятое отношение Amnesty International к Азербайджану не является новостью

В трудные времена, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, Азербайджан продемонстрировал свою способность самостоятельно справляться с невидимым "врагом", в то время как ряд развитых стран обратились за помощью в Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие международные организации, сказал депутат Нагиф Гамзаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам депутата, в независимом Азербайджане, который еще раз продемонстрировал свою экономическую и социальную силу, в результате дальновидных и своевременных решений Президента Ильхама Алиева были приняты все необходимые меры для защиты безопасности населения и его социального обеспечения. Именно поэтому страна показывает пример успешной борьбы с коронавирусом другим государствам.

Он сказал, что в то время, когда весь мир, включая Азербайджан, борется с пандемией коронавируса, Amnesty International, которая является лишь инструментом в руках некоторых иностранных кругов, стала "более активной".

На этот раз организация, которая служит своим политическим интересам с ее предвзятыми взглядами, опубликовала доклад, в котором меры, принятые официальными лицами во многих странах СНГ и Центральной Азии против распространения коронавирусной инфекции, названы "репрессивными и насильно навязанными". Азербайджан также включен в "черный список" организации, которая и ранее занимала предвзятую позицию в его отношении, завидует растущему авторитету и имиджу нашей страны в мире и не учитывает наши успехи и достижения.

"Правительства Азербайджана и России привлекли к ответственности пользователей социальных сетей, журналистов и работников здравоохранения за халатное отношение к работе и распространение ложной информации касаемо COVID-19. Другие страны, такие как Узбекистан, также ввели штрафы за распространение ложных новостей", - заявила Хизер Макгилл, исследователь Amnesty International по Центральной Азии.

Заявления организации, которая всегда была настроена против нашей страны и выдвигала абсурдные идеи накануне важных событий международного значения, звучат смешно. В докладе такой серьезной организации, как Всемирная организация здравоохранения о борьбе с коронавирусом, говорится, что Азербайджан достиг весьма успешных результатов в борьбе с коронавирусом, как в плане безопасности, так и защиты граждан, а отчеты Amnesty International, пытающейся навязать обществу ложную и предвзятую позицию, не принимаются всерьез.

Ход событий также показывает, что Amnesty International и другие проармянские организации очень обеспокоены каждым успехом нашей страны. С такими предвзятыми сообщениями, подготовленными по приказу радикальной оппозиции и армянского лобби, они намеренно пытаются затмить работу и достижения Азербайджана в борьбе с коронавирусом. На этот раз нелепое отношение Amnesty International ко многим странам бывшего СССР и Центральной Азии, а также к нашей стране было осмеяно.