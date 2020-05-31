В Азербайджане завершился весенний призыв на военную службу

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева сегодня завершился очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщает Day.Az, в течение мая Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу успешно завершила комплектование ВС Азербайджана в течение мая.

Как известно, для предотвращения возможной опасности, вызванной коронавирусной инфекцией COVİD-19 на территории Азербайджана, в стране был введен режим особого карантина, и в рамках неотложных мер руководства страны в данном направлении с целью недопущения возможных рисков в связи со здоровьем призывников сроки призыва были продлены до 31 мая.

Напомним, что с первого мая 2020 года была начата отправка призывников на места службы в соответствии с установленным графиком.

В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева граждане Азербайджана 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва до 31 мая 2020 года отправлены на места службы.

В Службе также отметили, что призывникам, которые до 31 мая были призваны на военную службу, 22 апреля были разосланы СМС-оповещения с информацией о назначении по месту службы в ВС посредством.