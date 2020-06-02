Президент Ильхам Алиев: Наша важнейшая экономическая цель – сохранить и увеличить резервы

Наша важнейшая экономическая цель - сохранить и увеличить резервы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, вице-президентом Шиксином Ченом и другими представителями руководства банка.

"В первую очередь хотел бы поздравить вас с избранием президентом Азиатского банка развития и пожелать успехов в деятельности. Уверен, что в период вашего руководства Азербайджан и Азиатский банк развития продолжат тесное взаимодействие, как это было в последние 20 лет. Как вы отметили, мы наладили очень прочное партнерство. Все мы помним, что в 2015 году ежегодное собрание Азиатского банка развития было проведено в Баку. Это действительно стало очень хорошим признаком сотрудничества, и встреча прошла очень успешно. Как вам известно, мы работаем над рядом важных проектов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, общая сумма кредитов и гарантий, выделенных Азиатским банком развития Азербайджану, превышает 3 миллиарда долларов США.

"Эти средства помогли нам вложить инвестиции в инфраструктуру. Мы очень признательны Азиатскому банку развития за поддержку многочисленных инфраструктурных проектов, связанных с производством электроэнергии, строительством железных и автомобильных дорог, водой и канализацией. Конечно, мы очень благодарны вам за приверженность реализации проекта Южного газового коридора и вашу поддержку, финансовую поддержку. Могу вам сказать, что Азиатский банк развития был первым среди крупных международных банков, предоставивших кредит на этот проект. Ваша весьма важная и своевременная поддержка также помогла нам создать очень большую группу кредиторов. Как вам известно, Южный газовый коридор очень близок к завершению. 3 проекта уже завершены. Четвертый - Трансадриатический трубопровод - завершен более чем на 95 проектов", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это действительно прекрасный признак сотрудничества.

"В настоящее время мы работаем над новыми проектами. Как мне сообщили, в нашем портфеле есть некоторые проекты, связанные с орошением и образованием, которые будут реализованы. Все они имеют огромное значение. Уверен, что в предстоящие годы наше сотрудничество будет продолжаться. Ваша команда здесь, в Баку, и вашей штаб-квартире знает наши приоритеты, то есть в чем заключаются приоритеты для нашего развития. Это связано в основном с частным сектором, вопросами развития инфраструктуры, поддержки малых и средних предприятий. Конечно, все наши усилия в период пандемии были нацелены на спасение людей, защиту их здоровья и жизни. Благодаря своевременно принятым Азербайджаном мерам наши потери минимальны. Согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения, Азербайджан считается образцом в борьбе с пандемией. Мы также выделили крупные средства. Для поддержки пострадавших от пандемии секторов экономики, а также поддержки безработных, людей, потерявших работу, малообеспеченных, даже неформально занятых мы выделили более двух миллиардов евро", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан ведет борьбу с неформальной занятостью и принял серьезные меры.

"Только в этом году между работниками и компаниями подписано более ста тысяч договоров. Но, вместе с тем, мы понимаем, что эти люди страдают от данной проблемы. По этой причине экономический рост за 4 месяца у нас был очень низким. Тем не менее, он составил 0,2 процента. Я знаю, что в настоящее время многие страны, к сожалению, находятся в рецессии. Итоги пяти месяцев нам пока неизвестны, возможно, мы узнаем о них в течение недели. Однако считаю, что мы справимся и с этой ситуацией. Вы справедливо отметили, что резкое падение цен на нефть, конечно, является вызовом для нас. Однако нам удалось привести наши действия, бюджет в соответствие с новыми реалиями, и мы должны учитывать реалии, какими бы они ни были. Мы не сократили ни один социальный проект, все они остаются в нашем бюджете. Однако те проекты, которые могут подождать несколько лет, возможно, будут в некоторой степени отложены", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По мнению главы государства, в целом Азербайджан войдет в число стран, демонстрирующих хорошие результаты.

"Мне известно, что многие страны, - я слышал, что их более 150, - уже обратились в международные финансовые институты за финансовой поддержкой. Азербайджана среди них нет. Вы знаете, что мы достойно выполняем возложенную на нас работу, и наши расходы всегда были ниже прибыли. Я бы сказал, что наша важнейшая экономическая цель - сохранить и увеличить резервы", - добавил Президент Ильхам Алиев.