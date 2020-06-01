https://news.day.az/politics/1240151.html По инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями этого банка - ФОТО
По инициативе Азиатского банка развития состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями этого банка - ФОТО
1 июня по инициативе Азиатского банка развития между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом банка Масацугу Асакава, его вице-президентом Шиксином Ченом и другими представителями руководства банка состоялась видеоконференция.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в видеоконференции принял участие министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.
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