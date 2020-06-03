Директор Службы внешней разведки Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин в среду направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с государственным праздником - Днем Азербайджанской Республики.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на благо азербайджанского народа, доброго здоровья, счастья и благополучия.
Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за Ваше внимание и поддержку взаимодействия СВР России и спецслужб Азербайджана, направленного на обеспечение безопасности и защиту национальных интересов наших государств", - говорится в поздравительном письме.
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