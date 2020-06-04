У армянских властей такие же планы и идеология, что были у гитлеровцев

Выступая накануне на открытии Олимпийского спортивного комплекса в Тертере, Президент Азербайджана Ильхам Алиев привлек внимание к ряду моментов прошлого и настоящего соседней Армении.

Территория нынешней Армении - древняя азербайджанская земля, подчеркнул глава государства, посоветовав сомневающимся обратиться к картам времен царской России. По его словам, когда мы говорим, что нынешняя Армения создана на землях Азербайджана, мы озвучиваем абсолютную истину.

Президент Ильхам Алиев также зазвал Армению террористическим государством, что она неоднократно демонстрировала своими действиями. Террористическая сущность армянских националистов жива и сегодня.

"Перекрывать кому-то воду - это преступление. Это - проявление фашизма, и неслучайно в Армении возводят памятники фашистам. В Азербайджане ведется созидательная работа, благоустройство, в каждом городе строятся социальные объекты, такие прекрасные олимпийские центры, больницы, школы, прокладываются дороги, проводится газификация. А в нищей Армении живут, побираясь, еле-еле, однако возводят 6-метровые памятники фашистам", - сказал глава государства, заметив, что в Армении может смениться власть, но террористическая и фашистская сущность этой страны остается неизменной, и это должен знать весь мир.

Комментируя высказанные главой государства мысли, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде отметил Day.Az, что Армения как таковая была создана российской империей на землях Азербайджана с целью сформировать армянский буфер между Россией и Оттоманской империей. Российская сторона переселила армян на азербайджанские земли, чему есть множество документальных свидетельств в российских архивах. Об этом в свое время писал Грибоедов, непосредственно занимавшийся этим процессом.

"Царская охранка для того, чтобы продолжать военные действия и иметь вооруженные подразделения на территории Османской Турции, создавала армянские террористические отряды, которые вооружала, в частности, "Дашнакцутюн". Есть множество фактов, свидетельствующих о том, что армянскими отрядами было убито огромное число мирных жителей Турции, женщин, стариков, детей. Совсем не удивительно, что фашистская Германия стала идеологическим прикрытием для армянских националистов. Многие лидеры армянских террористических групп в годы Второй мировой войны стали частью карательных подразделений СС, вермахта и использовались против мирного населения Восточной Европы и СССР.

Хочу подчеркнуть, что СС это организация, осужденная Нюрнбергским трибуналом. Речь идет не просто о вооруженных силах, а о подразделениях, которые были созданы Гиммлером и совершали серьезные военные преступления", - сказал Моллазаде.

По словам парламентария, тот факт, что в современной Армении воздвигнут памятник Нжде, является четким подтверждением того, что именно идеи фашизма являются ведущими в этой стране. Не случайно первым, что сделала Армения после обретения независимости, была агрессия против Азербайджана и оккупация азербайджанских территорий. В очередной раз армянский народ был использован как орудие реализации мифа о "великой Армении", посредством этнических чисток была захвачена чужая территория.

"Если посмотреть архивы времен российской империи, то можно увидеть, что в начале ХХ века в Думу от города Иреван были избраны в основном азербайджанцы. Дело в том, что еще в начале прошлого века более 70 процентов населения Иревана составляли азербайджанцы. Где их потомки? Они стали жертвами этнических чисток и депортаций, которые проводились с целью создания армянского моноэтнического государства.

После распада Союза Армения решила еще более расширить свои границы за счет азербайджанских территорий, захватив не только Карабах, но и 7 районов вокруг него. То есть планы по созданию эдакого армянского "рейха" полностью совпадают с планами идеологов германского фашизма", - подчеркнул Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева