Президент Ильхам Алиев: Люди неделями обивали пороги за справкой, зачастую получали необходимые им документы за взятку. Но вот уже много лет эта практика в Азербайджане полностью устранена

Люди неделями, порой месяцами обивали пороги за справкой, которая должна была быть им выдана по закону, упрашивали чиновников, зачастую получали необходимые им документы за взятку. Но вот уже много лет эта практика в Азербайджане полностью устранена.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с волонтерами ASAN в Агджабеди.

По его словам, одна из главных особенностей ASAN xidmət заключается в том, что в области общественных услуг он смог защитить людей от взяточничества и коррупции. "Общественные услуги являлись, можно сказать, одной из наиболее коррумпированных сфер. Люди неделями, порой месяцами обивали пороги за справкой, которая должна была быть им выдана по закону, упрашивали чиновников, зачастую получали необходимые им документы за взятку. Но вот уже много лет эта практика в Азербайджане полностью устранена. Это говорит еще и о том, что там, где есть твердая воля, продуманная политика и усовершенствованы механизмы исполнения, всегда будет результат", - заявил глава государства.

Как вам известно, ASAN xidmət был создан по моей инициативе и расширил свою деятельность на основании моих указаний, напомнил он. "Но создали ASAN xidmət именно вы, молодежь - руководители, кадры, работники ASAN xidmət. Сегодня мы создали такую совершенную систему, что по праву можем гордиться этим. Мы обеспечили удобство людям, справедливость, прозрачность. Поэтому ASAN xidmət - это не просто центр услуг. Это - демонстрация совершенно нового мышления, применение абсолютно новой философии в общественных отношениях. Это - инициатива, крупный проект, полностью согласующийся с современным развитием нашей страны. Он имеет огромное общественное значение. Конечно, ASAN xidmət на столь высокий уровень подняли работающие здесь люди своими заслугами, своими делами. Потому что даже самый хороший проект, инициатива не имеют эффекта, если исполняются неверно", - заявил Президент Ильхам Алиев.