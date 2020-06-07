Подрывные замыслы армян в Грузии оказались раскрыты

Среди постоянных проблем мышления у армянских националистов всех мастей есть не только когнитивный диссонанс, но и эйсоптрофобия, т.е. специфическая фобия, заключающаяся в боязни зеркал и страхе увидеть собственное отражение в них. Она может быть связана с дисморфофобией - озабоченностью своей некрасивостью или уродством.

Психоаналитик Шандор Ференци выделял две основные причины эйсоптрофобии: боязнь самопознания и бегство от эксгибиционизма.

Действительно, эксгибиционизм хотя и присущ армянскому национализму и шовинизму, в особенности, агрессивной и зачастую абсурдной пропаганде "всемерно и всемирно угнетаемых обездоленных" - но в масс-медиа он не очень котируется. Точнее, считается совершенно несуразным и отвратительным зрелищем. Потому и армянские политики от мала до велика ударились в поиски другого "я", в обратный эгоцентризм, ибо они очень боятся собственных моральных качеств и особенно, правды о самих себе.

Новый всплеск мутной жижи жалоб на Day.Az в болоте армянских пропагандистских миазмов вызван движениями некой "Общественной организации "Джавахкская диаспора России"".

"Президент" этой малоизвестной конторы Агаси Арабян обратился в Роскомнадзор с призывом "принять меры в отношении информационных ресурсов, дестабилизирующих социально-политическую обстановку в Российской Федерации".

Начнем с того, что "Джавахкская диаспора России" на самом деле является одним из организаций армянских сепаратистов, как живущих в грузинском регионе Самцхе-Джавахетия, так и в России.

Армянские националисты уже ведут себя в Самцхе-Джавахети как "хозяева". Они забрасывают камнями грузинскую полицию, которая мешала им захватить уникальный грузинский собор в Кумурдо, ставят памятки палачам-сепаратистам, уничтожавшим мирное население Абхазии и Карабаха, до основания разрушают древние грузинские церкви - как это недавно произошло в селе Корхи.

"Джавахские" сепаратисты уже открыто требуют себе оружие, якобы "для защиты от турецкой угрозы". Между тем, в регионе постоянно находят тайники и изымают незаконно хранящееся оружие. Таким образом, параллельно с подготовкой боевиков уже идет их вооружение.

Еще в 1926 году в докладе правительству Грузии академик Иванэ Джавахишвили писал: "Начиная с 1828 года, заселенные грузинами мусульманской веры Самцхе, Джавахети, Эрушети и Палакацио были отвоеваны Россией у турок и население их было ввергнуто в такое душевное состояние, что грузинские мусульмане предпочли покинуть земли своих предков и переселиться в Турцию. Граф Паскевич не позволил переселиться сюда грузинам из Имерети и вместо них заселил 30 000 армян из Турции... В Месхети, где до 1828 года грузинское население составляло более 90 процентов, уже в 1830 году, по милости русских чиновников, в большинстве оказались армяне".

В начале XX века на эти "культуртрегерские" деяния армян обратил внимание выдающийся грузинский писатель и гуманист И.Г.Чавчавадзе, издавший книгу под характерным названием "Армянские ученые и вопиющие камни". Он завершает ее знаменательными словами, обращенными к армянам Грузии: "Многим ли мы владели или малым, но дали вам убежище, приютили вас и побратались с вами. Не обращайтесь же с нами у нас же дома как враги! Предпочтительно иметь льва, лежащего на пути, чем врага, обитающего в вашем доме. Так грузины в старину говорили, так говорим мы; так же скажет и всякий благоразумный армянин".

Примечательно, что около входа в казармы выдворенной в 2005 году из Ахалкалаки российской военной базы некогда располагался плакат шириной около 15 метров и высотой около 3 метров, надпись на котором начиналась с призыва: "Владей этой землей без опаски... российская армия тебя защитит..." Тут же был и портрет автора этих слов. Интересно, кто это вспомнил генерала Паскевича, объявленного большевиками реакционером? Ясно, что тот, кому этот призыв на руку. Он прямо подстрекал и подбадривал населяющих Джавахети армян.

Катализатором создания армянского националистического движения в Джавахети стал Карабах. Эти регионы имеют много общего: они расположены в соседних с Арменией республиках, вблизи армянской границы. Когда в Карабахе начались вооруженные столкновения, на помощь армянам в НКАО устремились добровольцы из Джавахети (Ахалкалаки). Филарет Берикян, от имени правительства Армении четыре года занимавшийся делами Карабаха, утверждает, что у джавахских армян очень высокое национальное самосознание: "В Карабахе их было очень много, они даже создавали "свои отряды"".

Напомню, что в 1994 году, когда ныне покойный президент Грузии Эдуард Шеварднадзе начал формирование Самцхе-Джавахетского края, движение "Джавахк" потребовало "независимости для местных армян". Радикализма "Джавахку" добавляло влияние партии "Дашнакцутюн".

Поэтому и грузинская пресса пишет о "джавахетской пятой колонне", обвиняя руководство движения в сепаратизме. Эти публикации имеют под собой основу: скорее всего, "Джавахк" не расстается с идеей отрыва провинции от грузин и сохраняет ее "как один из возможных вариантов на будущее". Формально же его лидеры говорят, что "армянская" административно-территориальная единица в рамках Грузии нужна лишь для того, чтобы иметь "армянские школы, условия, которые позволили бы жить по-армянски".

И вот теперь один из апологетов армянского сепаратизма и оголтелого национализма в Грузии решил заняться "правдоискательством".

Арабян пишет: "Разгулявшись вовсю на российских информационных просторах, азербайджанцы на сей раз решили уделить особое внимание Краснодарскому краю, заполонив интернет лживыми и провокационными статейками об "армянском плане по отделению юга России", на что, оказывается, давно "намекали влиятельные идеологи мирового армянства".

Пока не буду комментировать эти бредовые измышления.

Далее Арабян продолжает: "У нас вызывает беспокойство тот факт, что данное недружественное России СМИ давно, целенаправленно и безнаказанно добивается дестабилизации межнационального мира и согласия в РФ".

Оказывается, Day.Az "бесцеремонно вмешивается в жизнь российского общества", делает попытку навязать российскому читателю уверенность, будто армяне и есть источник всех, в том числе и региональных проблем, намеревается де "объявить войну против властей", "угрожает настоящим бунтом" и "настоящим этническим конфликтом".

"В связи с поступившими многочисленными просьбами и жалобами от российских граждан разных национальностей, в том числе и наших соотечественников, проживающих в Краснодарском крае, наша общественная организация обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить, заблокировать ряд интернет-ресурсов на территории России", - сказал "президент" конторы "Джавахкской диаспоры РФ" Агаси Арабян.

Арабян обвиняет Day.Az "в противозаконной деятельности, направленной на дестабилизацию социально-политической обстановки и разжигание межнациональной розни в регионах России".

Он также обратился с аналогичным запросом в Федеральное агентство по делам национальностей и к депутатам Госдумы.

Естественно, что государственные структуры России и депутаты Госдумы не ответили Арабяну - ибо, каким может быть логический ответ совершеннейшему абсурду, абсолютной подмены понятий?

Так что же произошло и что так взбесило Арабяна, что он требует кары небесной на головы ведущего русскоязычного онлайн-издания Азербайджана?

Да, я утверждаю, что армянский план по отделению юга России прошел все подготовительные стадии, учитывая достигшее пика плотности заселение армянами самого богатого Краснодарского региона России, и вступает уже в период реализации. Примечательно также, что армянские планы удачно вписываются в планы глобалистов по фрагментации России.

Сейчас становится все более понятным, на что намекали влиятельные идеологи мирового армянства, сообщая, что наступает "их время". Реализации армянских планов особенно способствует тот факт, что армянские адепты сегодня заполонили все ключевые сегменты управления в современной России. Что же касается, в частности, Краснодарского края, Черноморского побережья России, то де-факто эти земли уже почти не принадлежат России, разве что де-юре, пока. Эти земли армяне уже называют "северной Арменией", а Сочи провозглашен "второй столицей Армении".

Далее утверждаю, что влиятельные представители армянской диаспоры России, начиная от торговцев, владельцев оптовых точек, заканчивая главой телеканала RT Маргаритой Симоньян (тоже из Краснодара), объединились вокруг "священного дела" и развязали междоусобную войну между регионами России - Краснодарским краем и Волгоградской областью. Симоньян играет роль "духовного наставника" и пиар-менеджера этого процесса. История длинная, но цель армянской диаспоры заключается в ведении линии фрагментации российского государства и обособлении южных регионов России с последующей их полной приватизацией.

.... Агаси Арабян хоть и требует "кары" для нас, но понимает, что его жалобы, требования и стенания ирреальны, беспочвенны и абсурдны.

Потому и он, напыжившись, заявляет: "Армянская община России, имеющая многовековую историю, не может идти на поводу многочисленных грязных выпадов и втягиваться по каждому поводу в судебные тяжбы, что автоматически может создать напряжение в социально-политической обстановке и спровоцировать какой-либо конфликт".

Отметим, что первое письмо А.Арабяна в Роскомнадзор было отправлено 29 апреля сего года. Не дождавшись реакции, "Джавахкская диаспора России" обратилась с повторным запросом 12 мая.

Знаете, абсолютно уверен, что Арабян и его хозяева не успокоятся, будут заваливать упомянутые им госструктуры России слезливыми жалобами и требованиями о "наказании" азербайджанского издания.

Как же убог и уродлив армянский агитпроп, если оперирует откровенным маразмом и выдвигает ныне на передний план совершеннейшего люмпена Арабяна...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az