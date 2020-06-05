Президент Ильхам Алиев выделил 3,1 миллиона манатов на строительство дороги в Зардабе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди (32 км)-Гяльмя-Алибейли-Аллахгулубагы Зардабского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди (32 км)-Гяльмя-Алибейли-Аллахгулубагы, соединяющей три населенных пункта с численностью населения в четыре тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 3,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.