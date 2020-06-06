Президент Ильхам Алиев подал пример всему Азербайджану

В нескольких городах Азербайджана вступил в силу усиленный карантинный режим. Пример того, как важно соблюдать имеющиеся ограничения, подал Президент Ильхам Алиев. Глава государства сделал четкий месседж: правила едины и обязательны для всех.

Кто бы мог подумать, что что вопрос ношения медицинских масок станет чуть ли не основной темой обсуждения в карантинный период в Азербайджане. Против использования этих средств защиты звучит столько протестов, что удивляешься - неужели речь идет всего лишь о масках? Может быть, от граждан требуют чего-то невыполнимого или дорогостоящего, что им не по карману? Соцсети полны возмущения, либо благодушия и советов "специалистов", призывающих граждан не носить маски.

Такое отношение необъяснимо. Медицинская маска, конечно, не добавляет комфорта, но одна мысль, что она способна защитить от вирусной угрозы, должна побудить надеть ее. Хотя бы из чувства самосохранения. Мы уже не говорим о том, что таким образом люди, имеющие какие-то тревожные симптомы, могут оградить от угрозы окружающих.

Вообще, культура ношения медицинских масок при простуде и вирусной инфекции - это очень важный элемент санитарной культуры в целом. Все мы прекрасно помним, что в общественном транспорте Баку всегда можно было наткнуться на обильно сморкающихся и чихающих в лица согражданам людей, а на надевающих маски смотрели странно вплоть до введения серьезных штрафов за их отсутствие. Поэтому нынешние требования о соблюдении мер личной защиты не кажутся нам чрезмерными. Граждане должны понимать, что это не блажь, не мероприятие для галочки, а путь спасения общества от серьезной опасности. Надеть маску - это самое элементарное, что можно для этого сделать. Все остальное делает государство. Короновирус - это очень серьезная угроза, что бы там не говорилось в соцсетях, и подходить к ней нужно тоже очень ответственно.

Руководство страны регулярно обращает внимание граждан на серьезность ситуации. Со своей стороны государство принимает все меры, но и общество должно сделать хотя бы такую мелочь, как носить маски и мыть руки для собственного спасения.

Президент Ильхам Алиев сам постоянно подает пример того, как следует соблюдать законы карантина. Глава государства проводит дистанционные конференции, держит на встречах социальную дистанцию, показывая на практике, что ничего невероятного и невыполнимого в разработанных Оперативным штабом и медиками правилах нет. А на днях все могли видеть, что в ходе поездки по регионам руководитель страны был в медицинской маске. Думается, многие обратили внимание на этот факт и сегодня уже с меньшим "протестом" воспользовались масками, заходя в автобус или метро. И вопрос "носить или не носить маски" можно считать закрытым.

И даже если кому-то так хочется верить в мировой заговор или "фейковость" пандемии - верьте сколько угодно, но есть правила, и их нужно соблюдать. Тут вопрос уже переходит из категории "верю - не верю" в правовую плоскость.

Пандемия - это, конечно, не война, а карантин - не военное положение. Но у карантина тоже есть свои законы, нарушение же любых законов влечет за собой ответственность. Жесткость наказания за нарушение карантинных мер вызвана необходимостью заставить граждан им следовать, если не из чувства самосохранения, то хотя бы из финансовых соображений. Надев медицинскую маску, вы защитите себя от угрозы, не надев - рискуете заработать не только вирус, но и лишиться 50 манатов.

Любой здравомыслящий человек выберет первое.

Примеру, который показал всем гражданам Президент Ильхам Алиев, должен последовать каждый. Ведь на кону - здоровье всего азербайджанского народа, безопасность людей. Необходимо понять простую, очевидную вещь: карантин нужно соблюдать беспрекословно, и чем тщательнее он будет соблюдаться, тем быстрее все мы вернемся к привычному образу жизни.

Day.Az