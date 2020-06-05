Пойдя на поводу у армян, ПАСЕ уничтожила весь свой международный авторитет

Прошедшие недавно в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе так называемые "выборы" вызвали негативную реакцию со стороны ведущих стран и организаций мира. Армении однозначно было указано, что захваченные ею в результате военной агрессии территории не признаются "независимыми", и, как следствие, не могут считаться легитимными никакие незаконные действия, предпринимаемые на этом пространстве. Кроме Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее уже высказал свою позицию по этому поводу, которую повторил, выступая на днях в ходе поездки по прифронтовым регионам.

"Совет Европы промолчал. Почему? Это известно. Потому что одна из основных целей Парламентской Ассамблеи Совета Европы - запятнать Азербайджан, подорвать авторитет нашей страны, распространять измышления о ней, побуждать к принятию фиктивных докладов, поддерживать "пятую колонну", предателей в Азербайджане и в связи с конфликтом - армянскую сторону. Поэтому Совет Европы не проронил ни слова в связи с этими фиктивными выборами. О какой объективности, какой справедливости в таком случае может идти речь!" - заявил глава государства, добавив, что документы, принятые Советом Европы в связи с Азербайджаном, для него не более чем клочок бумаги.

Как отметил в комментарии Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, действия Совета Европы и ответная критика на эти действия со стороны Азербайджана - это достаточно печальный факт, отражающий наличие двойных стандартов в работе этой европейской структуры. В целом ряде случаев, если фиксируется факт нарушения территориальной целостности государств, ПАСЕ реагирует достаточно открыто и жестко. И только в вопросе армянской агрессии против Азербайджана почему-то проявляет странный "нейтралитет".

Политолог отметил, что азербайджанская сторона, конечно же, рассчитывала на такую же жесткую реакцию в отношении так называемых "выборов" в оккупированном Карабахе.

"Но ПАСЕ проявила индифферентное отношение к этому нарушению международного права, что можно расценивать как косвенную поддержку сепаратизма, нарушения норм и принципов международного права и выборочное отношение к подобным случаям в разных странах.

Такая ситуация не способствует авторитету организации на международной арене. И Президент Азербайджана вправе делать такие заявления в адрес Ассамблеи. Президент еще раз отметил необходимость пересмотра подобной практики, поскольку она открывает путь к новым конфликтам, новым очагам нестабильности не только в нашем, но и в других регионах, и по большому счету является пагубной и требующей осуждения", - подчеркнул Велизаде.

Азербайджан, отметил наш собеседник, всегда заявляет о своей позиции, рассчитывает на поддержку других государств и международных структур. Их подавляющее число поддерживают справедливую позицию Азербайджана, выражают ему свою солидарность, заявляя о поддержке его территориальной целостности. И только ПАСЕ, членом которой является наша страна, к сожалению, все еще предпочитает отмалчиваться и вести непродуманную политику. Ильгар Велизаде еще раз подчеркнул, что такое поведение роняет авторитет организации на международной арене и побуждает различные государства, в частности Азербайджан, опираться на другие платформы, которые более эффективны в решении подобного рода проблем.

Лейла Таривердиева