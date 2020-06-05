https://news.day.az/politics/1241758.html Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Королю Швеции Карлу Густаву XVI.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Королевства Швеция.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Швеции - постоянного благосостояния", - говорится в послании.
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