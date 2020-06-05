Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Королю Швеции Карлу Густаву XVI.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество, 

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Королевства Швеция.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, а дружественному народу Швеции - постоянного благосостояния", - говорится в послании.