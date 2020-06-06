Севиль Микаилова: В основе политики Президента Азербайджана находится забота о безопасности и здоровье граждан страны

В основе политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находится забота о безопасности и здоровье граждан страны, и люди чувствуют это в своей повседневной жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью Real TV сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что шаги, предпринимаемые Президентом Азербайджана с первых дней пандемии для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране, очень высоко оцениваются международным сообществом.

"Неслучайно, что все эти шаги приводятся в пример другим странам. С первых дней возникновения угрозы коронавируса Президент Ильхам Алиев предпринял оперативные и действенные меры, в результате чего удалось избежать широкого распространения коронавирусной инфекции", - сказала Севиль Микаилова.