https://news.day.az/politics/1244845.html Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft - ФОТО
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом и другими представителями компании Microsoft - ФОТО
16 июня по инициативе компании Microsoft между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом компании Филиппом Рогом, руководителем по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанна-Луис и другими представителями Microsoft была проведена видеоконференция.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в видеоконференции приняли участие помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.
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