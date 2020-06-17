Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже становится региональным центром по промышленной революции

Азербайджан уже становится региональным центром по промышленной революции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с вице-президентом компании Microsoft Филиппом Рогге, руководителем по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанной-Луиз Линде и другими представителями компании.

"На этот раз во время Давосского экономического форума мы с господином Бёрге Бренде подписали документ о создании в Баку Регионального центра Давоса по Четвертой промышленной революции. Таким образом, этот центр охватит не только Азербайджан, но и страны региона. Поэтому считаю, что для нас было бы естественным продвинуться дальше и поработать с вами над инновационным центром", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что наша основная стратегия заключается в сокращении зависимости от углеводородных ресурсов и достижении устойчивого развития на основе инноваций, новых технологий и современного управления.

"Поэтому считаю, что совместная работа над этим вопросом может укрепить наше сотрудничество. Я признателен вам за эту видеосвязь. Это - хорошая возможность для того, чтобы рассмотреть работу, проделанную после нашей встречи в Баку в 2018 году, и спланировать дальнейшие действия. Считаю, что партнерство, продолжающееся уже более 15 лет после начала деятельности Microsoft в Азербайджане, имеет большой потенциал и большое будущее. Мы будем партнерами на протяжении предстоящих долгих лет. Еще раз благодарю. Рад был видеть вас. Желаю вам успехов. Надеюсь увидеть вас в Баку после пандемии", - отметил Президент Ильхам Алиев.