Азербайджан укрепляет свой статус надежного партнера крупнейших мировых корпораций

Накануне состоялась видеоконференция Президента Ильхам Алиева с вице-президентом Microsoft Филиппом Рогге и другими представителями руководства этой компании. Встреча была инициирована со стороны Microsoft. В ходе переговоров Президент Ильхам Алиев напомнил о соглашении, подписанном с Microsoft два года назад в Баку. В рамках соглашения уже выданы десятки тысяч лицензий, хорошие результаты дают совместные усилия против пиратства. Глава государства также проинформировал, что на повестке дня вопросы, связанные с детальной разработкой стратегии по искусственному интеллекту, кибербезопасностью. Кроме того, идет работа над правительственной стратегией по цифровой трансформации, и в этом процессе Азербайджан надеется на хорошее сотрудничество с Microsoft.

"Тот факт, что руководители крупнейших транснациональных корпораций, специализирующихся на высоких технологиях, в течение последних недель выступают с инициативой переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, говорит о многом", - сказал в беседе с Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По его словам, во-первых, это говорит о возрастании роли этих сфер экономики, представляющих уже ядро нового технологического уклада. Во-вторых, проведение подобных встреч и высокий интерес крупнейших корпораций, которые являются лидерами в сфере высоких технологий, показывает, что они видят в Азербайджане надежного партнера с точки зрения построения устойчивых, долгосрочных стратегических отношений для углубления своей экономической деятельности в нашей стране.

"Это очень важно, потому что здесь речь идет о прямых инвестициях, об инвестициях, связанных с высокими технологиями, с технологическим сектором. А Азербайджан обладает достаточными суверенными внутренними ресурсами для реализации крупнейших инвестпроектов.

Для нашего государства крайне важным является импорт технологий. На мой взгляд, именно сейчас импорт технологий в страну может дать существенный, даже скачкообразный экономический рост. Международная турбулентность делает высокие технологии доступными, и Азербайджан может на волне нового экономического уклада перейти на формат опережающего технико-экономического развития. Считаю, что тут налицо мудрость руководства страны, Президента Ильхама Алиева, который в столь сложный для мировой экономики момент сделал упор на приоритетное развитие именно тех сфер экономики, которые уже составляют ядро нового технологического уклада", - сказал экономист.

Профессор UNEC подчеркнул, что в этом плане импорт технологий, прямые инвестиции в высокотехнологичные сферы азербайджанской экономики могут существенно повысить конкурентоспособность нашей страны с точки зрения внешнеэкономических связей, вывести Азербайджан на более выгодный внешний обмен, что крайне важно с точки зрения устойчивости экономического развития. Поэтому, по мнению Мамедова, реализация тех проектов, которые важны с точки зрения импорта технологий в нашу страну, может придать дополнительный импульс устойчивому технико-экономическому развитию Азербайджана.

Сотрудничество с международными компаниями, специализирующимися на информационных технологиях, безусловно, может дать нашей стране возможности для опережающего внедрения новых технологий, отметил Эльшад Мамедов. Цифровизация же создаст возможности для прорывного экономического роста.

"Как совершенно справедливо отметил на встрече глава государства, имеются определенные вызовы, связанные, в частности, с кибербезопасностью, цифровизацией. Но при правильной политике внедрения цифровизации в экономику это может дать очень большой позитивный эффект и, возможно, даже полное нивелирование тех проблем и тех вызовов, которые могут формироваться и уже формируются в связи с этим процессом.

Думаю, внедрение цифровизации в такие сферы, как здравоохранение, образование, в целом в сферы, связанные с человеческим капиталом, может дать очень большой позитивный, я бы даже сказал взрывной эффект. Импорт технологий именно в этом плане сейчас крайне целесообразен. Потому что, с одной стороны, мы можем вовремя оказаться на волне этого нового технологического уклада и выйти на опережающий экономический рост. С другой стороны, не надо забывать, что сегодня имеется очень серьезный потенциал с точки зрения привлечения в страну технологий по более оптимальным ценам", - сказал наш собеседник

Лейла Таривердиева