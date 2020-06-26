Баку достоин статуса «Города трудовой доблести» за вклад в Победу над нацизмом

Азербайджан является главным стратегическим торговым партнером России на Южном Кавказе, в то же время Россия лидирует среди импортеров продукции в Азербайджан, занимая первое место в этом рейтинге.

Об этом в интервью Day.Az сказал руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП), российский политолог Илья Гращенков.

По его словам, Азербайджан в последние десять лет лидирует по темпам экономического роста среди стран СНГ: ВВП вырос почти в 4 раза, уровень безработицы в стране уменьшился на 45%, а рост ненефтяного сектора составил 8.4%.

"Взаимоотношения Азербайджана и РФ во внешней торговле характеризуются тем, что Азербайджан поставляет в Россию минеральное сырье и сельскохозяйственную продукцию, а РФ, в свою очередь, готовую продукцию. Азербайджан также входит в число крупных поставщиков этих продукций в Россию", - заявил Гращенков.

Политолог отметил, что направление и потенциал экономических связей между двумя странами имеют определенную зависимость и от политических вопросов.

"Существует ряд факторов, способствующих развитию двусторонних экономических отношений между Азербайджаном и Россией: наличие общих границ, инфраструктурной базы для ведения бизнеса, исторически сложившиеся культурные связи, владение большей части населения Азербайджана русским языком, большая азербайджанская диаспора в России. Увеличение взаимного товарооборота, расширение экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию, увеличение партнерства в области развития транспортных коридоров между Европой и Азией, развитие широкого сотрудничества в области энергетики, туризма, несомненно играют роль ключевых направлений в развитии экономических связей двух стран", - подчеркивает Гращенков.

Комментируя предложение первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана присвоить Баку статус "Города трудовой доблести", руководитель ЦРРП оценил данное предложение позитивно.

"Все города, внесшие большой вклад в Победу над нацизмом, следует наделить правом быть удостоенными статуса "Города трудовой доблести". А Баку, безусловно, вошел бы в ТОП-10 таких городов, так как поставлял горючее для фронта - ковал победу", - подчеркнул он.

Абдул Керимханов