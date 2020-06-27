Питер Тейс: Армения погрязла в болоте из-за захватнической политики против Азербайджана

Армения действительно стала несостоявшимся государством безо всяких перспектив развития.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

"Фашистское правительство Армении продолжает давление на свой народ, увеличивая уровень безработицы, коррупцию в общественных работах и инфраструктуре, непотизм в государственных учреждениях, отдавая предпочтение нескольким олигархам, которые разрушают то, что осталось от природных ресурсов на территории этой бедной страны. В Армении уровень безработицы составляет двадцать процентов, и она является одной из четырнадцати стран с самыми высокими показателями в Международном индексе нищеты", - сказал он.

Американский эксперт отметил, что в Армении исторически высокий уровень инфляции, который значительно вырос по сравнению с предыдущими годами; наблюдается повышение цен на продукты питания, сокращение экспорта напитков и табачных изделий.

"Сегодня, будучи слаборазвитой страной, не имеющей выхода к морю, Армения страдает от широко распространенной организованной преступности, коррумпированных правительственных чиновников и погрязла в болоте из-за захватнической политики против Азербайджана. Армения препятствует европейским инвестициям в регион", - сказал он.

Как отметил Тейс, сегодня в Армении единственным источником "кислорода" для ее экономики являются денежные переводы, поступающие от диаспоры, и несмотря на слабые экономические показатели, Ереван продолжает проводить политику оккупации и этнической чистки.

"На фоне Четвертой промышленной революции в мире в Армении правят средневековые авторитарные лидеры, сосредоточенные только на том, как увеличить свое личное богатство. А Азербайджан активно, с конкретной государственной политикой, комплексным и всеобъемлющим видением, активно реагирует на изменения промышленной революции; Баку становится ключевым участником глобальной политики и должен быть признан мировым сообществом", - добавил он.

Американский эксперт считает, что Ереван при нынешней администрации продолжит испытывать экономический кризис, все большее число граждан покинет Армению и в стране демографическая ситуация значительно ухудшится.