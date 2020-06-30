Фикрет Садыхов: Инициатива Президента Ильхама Алиева о созыве спецсессии ООН станет важным шагом к совместной борьбе с пандемией

В Азербайджане хорошо понимают важность общих усилий для борьбы со свалившимся на человечество злом - коронавирусом, как на национальном и региональном, так и на глобальном уровне. Инициатива Президента Ильхама Алиева о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН полностью обоснована и нацелена на выработку совместных действий и решений для противодействия дальнейшему распространению опасного вируса.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя поддержку большинством стран мира инициативы главы Азербайджана о созыве специальной сессии ГА ООН по борьбе с COVID-19.

Политолог отметил, что сегодня уже можно говорить о том, что пандемия коронавируса, ее быстрое распространение в глобальном масштабе представляет серьезную опасность для человечества. Помимо угрозы здоровью людей, пандемия приводит к серьезным социально-экономическим и гуманитарным угрозам, ее последствия, даже после ее завершения, будут длительное время ощущаться.

"Именно поэтому предложение Президента Азербайджана было воспринято с такой серьезностью и пониманием. Думаю, что специальная сессия Генассамблеи должна принять важные документы, связанные с совместными усилиями в борьбе против этого зла. Сегодня в солидарности и глобальных подходах как никогда ощущается большая потребность. Об этом Президент Ильхам Алиев говорил в статусе председателя Совета сотруднчиества тюркоязычных государств, об этом шла речь и на саммите контактной группы Движения неприсоединения", - сказал Садыхов.

Наш собеседник считает очень важным, что в видеоконференции Движения неприсоединения 4 мая приняли участие также руководство ООН, ВОЗ, высокие чины Евросоюза и Африканского союза. Если учесть, что Движение неприсоединения является второй крупнейшей международной организацией после ООН, то можно смело говорить о том, что к инициативе главы Азербайджана присоединились практически все континенты.

"Очень важно, что инициативу Президента Азербайджана поддержали также ведущие страны мира, среди которых постоянные члены Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева