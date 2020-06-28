Ниямеддин Ордуханлы: Деятельность Али Керимли и т.н. "Нацсовета" служит интересам армян

Сегодня деятельность Али Керимли и так называемого "Нацсовета" служит интересам армян. Эти силы являются антинациональным советом! С момента своего создания до сегодняшнего дня вся их деятельность нацелена на причинение ущерба государственным и национальным интересам Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сказал Trend заместитель председателя Партии Единого народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ордуханлы.

Он отметил, что члены т.н. "Нацсовета" доказали это и в ходе своих видеоконференций. "Они всеми силами проводят политику дискредитации, нацеленную на ослабление нашего государства. Падение цен на нефть они отметили как свадьбу или праздник. Джамиль Гасанли и другие, которые называют себя "просвещенными", оскорбляют людей за их политические взгляды. Вот их настоящие лица! Президент Азербайджана предпринимает очень важные шаги в строительстве армии, осуществляет доставку в Азербайджан военной техники самых развитых стран мира. То есть мы получаем самое современное оружие в мире.

Однако, Али Керимли и антинациональный совет, которые не могут пережить это, действуют в пользу армян. Антинациональная суть радикальной оппозиции заключается в их враждебной позиции - "Чем хуже для Азербайджана, тем лучше для нас". Проведение радикальной оппозицией этой политики реализуется по указанию определенных иностранных кругов. Для этого выделяется достаточно финансовых средств. Конечно же, роль армянской диаспоры в этом вопросе также велика. Армяне прямо или косвенно оказывают финансовую поддержку этим силам. По мере возможности они тесно вовлекаются в подрыв имиджа азербайджанского государства", - сказал он.

Он добавил, что до вчерашнего дня радикальная оппозиция называла правительство Пашиняна в Армении "демократическим правительством" и одобряла его политику. "Однако она не отреагировала на недавнее разоблачение диктаторского режима в Армении и не прокомментировала незаконные аресты, совершенные по указу Пашиняна. Сегодня в Армении находятся под арестом десятки председателей НПО, председателей партий, журналисты и блогеры. Арестованы бывшие военнослужащие, генералы, министры и другие государственные чиновники. Все это сделал Пашинян. Наше общество всегда было свидетелем предательской деятельности указанных политических сил. И даже нет необходимости доказывать это", - сказал Ордуханлы.