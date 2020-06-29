Лейла Абдуллаева: Поддержка инициативы Президента Азербайджана является показателем большого доверия со стороны международного сообщества

Начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала выражение поддержки инициативе Президента Ильхама Алиева по организации специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН со стороны государств мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Лейла Абдуллаева отметила огромную важность инициативы Президента Азербайджана и охарактеризовала ее как значимый вклад в дело глобальной борьбы с пандемией коронавируса.

"Как вам известно, помощник Президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев выступил с заявлением в связи с поддержкой государствами мира инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева по проведению специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как известно, инициатива созыва специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19, была выдвинута главой государства четвертого мая 2020 года во время онлайн-саммита контактной группы стран-членов Движения неприсоединения, посвященного борьбе с пандемией COVID-19, по итогам которого 120 стран-членов движения единогласно поддержали предложение Президента Азербайджана и согласились от имени движения представить предложение генеральному секретарю ООН. Таким образом, 13 мая текущего года Президент Азербайджана от имени стран-членов движения в качестве его председателя обратился в письме к Генеральному секретарю ООН с просьбой созвать специальную сессию Генеральной Ассамблеи.

Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, распространив полную ноту между государствами-членами ООН, попросил каждое их них в течение 30 дней выразить поддержку этой инициативе Президента Азербайджана.

В указанные сроки Администрация Президента Азербайджана, министерство иностранных дел, наше представительство при ООН в Нью-Йорке, а также другие дипломатические представительства за рубежом провели активную работу по информированию об инициативе Президента Азербайджана в государствах своей аккредитации, в результате которой была обеспечена поддержка инициативы со стороны свыше двух третей государств-членов ООН.

Что касается значения инициативы, то когда весь мир борется с глобальной пандемией, укрепление международной солидарности в борьбе с этим глобальным бедствием имеет большое значение. Именно с этой целью по инициативе Президента Азербайджана в рамках двух международных организаций (Совет сотрудничества тюркоязычных государств и Движение неприсоединения) были проведены заседания высокого уровня на тему борьбы с новым короновирусом и обсуждены вопросы международного сотрудничества, координации и солидарности в борьбе с глобальной пандемией и за снижение ее влияния. Обсуждение этой темы на высоком уровне в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, безусловно, внесет существенный вклад в смягчение и устранение последствий мирового кризиса в области здравоохранения, расширение международного сотрудничества, развитие многосторонней дипломатии и, как следствие, обеспечение безопасности в мире", - сказала Абдуллаева.

По ее словам, в соответствии с пунктом 9(а) процедурных правил Генеральной Ассамблеи ООН может быть созвана специальная сессия Ассамблеи, и именно в соответствии с этой процедурой было осуществлено обращение Президента Азербайджана от имени стран-членов движения в качестве председателя к Генеральному секретарю ООН, а также обращение генерального секретаря к странам-членам с просьбой о поддержке в национальной части.

"Согласно правилам, поддержка простого большинства членов Генеральной Ассамблеи была достаточной для созыва сессии. А инициативу Президента Азербайджана поддержали 130 стран ООН, то есть две трети членов. Хотела бы также отметить, что инициативу Президента Азербайджана поддержали не только государства-члены Движения неприсоединения, но и большинство государств Европы, в том числе члены Европейского союза, ведущие государства регионов Азии, Африки, Латинской Америки", - отметила Лейла Абдуллаева.

Далее глава пресс-службы МИД прокомментировала позицию Армении по этому вопросу.

"Есть ли страна, выступающая против инициативы? Такая страна есть, и это, как вы, наверное, догадываетесь - Армения. Представитель этой страны при ООН, обратившись с письмом к Генеральному секретарю, отметил, что не видит смысла в реализации этой инициативы. В то время, когда мир борется с глобальной пандемией, когда все страны нуждаются в международной солидарности и сотрудничестве в этом вопросе, главная причина, по которой Армения выступает против проведения заседания высокого уровня на эту тему, конечно, связана с продвижением этой инициативы со стороны Азербайджана. Представьте себе, что эта страна не поддерживает обсуждение на международной платформе вопроса о здоровье человека, имеющем наивысшую ценность, в такое трудное время, с которым сталкивается наш мир. Таким образом, агрессивная Армения в очередной раз продемонстрировала, в чем ее истинные ценности.

Известно, что поддержка этой инициативы Президента Азербайджана является показателем большого доверия со стороны международной общественности к нашей стране. Пользуясь случаем, еще раз благодарим каждую страну, которая поддерживает эту инициативу", - сказала она.

Как отметила Абдуллаева, в ближайшие дни генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш должен будет разъяснить, в чем будут заключаться дальнейшие шаги с точки зрения поддержки инициативы Президента Азербайджана и процедурных правил.

"Согласно правилам процедуры, следующим мероприятием является принятие резолюции Генассамблеи о созыве ее специальной сессии. После принятия резолюции специальная сессия должна быть созвана как можно скорее.

Хочу отметить, что по предложению Президента Азербайджана специальную сессию планируется провести в формате видеоконференции на уровне глав государств и правительств.

Надеемся, что после принятия соответствующих шагов как можно скорее будет организована специальная сессия. Мы верим, что специальная сессия внесет свой вклад в укрепление солидарности государств мира в борьбе с пандемией, укрепление международного сотрудничества и поиск международного ответа на эту глобальную угрозу.

Эта инициатива, выдвинутая главой государства, соответствует интересам международной общественности, и каждая страна, поддерживающая эту инициативу, заинтересована в борьбе с Covid-19. Наша страна совместно со всеми государствами, поддерживающими эту инициативу, будет работать над ее реализацией", - сказала Лейла Абдуллаева.