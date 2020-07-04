Лейла Абдуллаева: Встреча главы МИД Армении с так называемым «президентом» сепаратистского режима демонстрирует захватническую политику этой страны

Встреча министра иностранных дел Армении с так называемым "президентом" незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, является еще одним ярким примером захватнической и аннексионистской политики этой страны. Такого рода шаги руководства Армении, а также незаконные действия на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное заселение и переименование географических мест, служат усилению оккупации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявила руководитель управления пресс-службы министерства Лейла Абдуллаева, комментируя встречу министра иностранных дел Армении с представителем так называемого режима на оккупированных территориях Азербайджана для обсуждения проблемы конфликта.

"Армения, которая, проведя встречу с подручным режимом, пытается изобразить эту так называемую организацию как сторону конфликта, ничего не добивается кроме самообмана. Принципиальная позиция мирового сообщества по устранению последствий армяно-азербайджанского конфликта и оккупационной политики Армении ясна. Что касается формата переговоров, то сторонами переговоров, посредниками которых являются сопредседатели Минской группы ОБСЕ с 1992 года, являются захватническая Армения и оккупированный Азербайджан", - сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД отметила, что как и в случае любой оккупации, армянская оккупация является временной, и территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена ​​в пределах его международно признанных границ.

Напомним, что суть предложений сопредседателей Минской группы, основанных на поэтапном урегулировании конфликта, заключается в выводе оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана и возвращении вынужденных переселенцев в свои дома.