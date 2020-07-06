Президент Ильхам Алиев позвонил Нурсултану Назарбаеву

6 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава нашего государства поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, новых успехов в деятельности во имя развития Казахстана. Отметив исключительную роль Нурсултана Назарбаева в строительстве независимой Республики Казахстан, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что именно в результате его неустанных усилий Казахстан прошел большой путь развития, были достигнуты большие успехи в обеспечении благосостояния народа и укреплении общественно-политической стабильности. Глава государства отметил, что дружеские отношения, существовавшие между Общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым и Нурсултаном Назарбаевым, сыграли важную роль в налаживании двусторонних связей. В то же время Президент Ильхам Алиев высоко оценил вклад Нурсултана Назарбаева в дело расширения сотрудничества между тюркоязычными государствами.

Нурсултан Назарбаев выразил признательность Президенту Азербайджана за проявленное внимание, поздравления и добрые пожелания.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии азербайджано-казахстанских дружественных отношений во всех областях.