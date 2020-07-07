Президент Ильхам Алиев: В период пандемии необходимо мобилизовать все наши возможности с тем, чтобы мы вышли из этой ситуации с малыми потерями

В период пандемии необходимо мобилизовать все наши возможности с тем, чтобы мы вышли из этой ситуации с малыми потерями.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар".

"Как вам известно, коронавирус приобретает все более широкий размах в мире. После смягчительных мер некоторые страны, как и мы, увидели, что темпы распространения заболевания ускорились. Поэтому многие страны в мире сейчас вновь возвращаются к ограничительным мерам. Считаю, что это правильное решение так как сегодня вакцины для полного излечения от этого заболевания нет. В таком случае число инфицированных может увеличиваться и дальше", - сказал глава государства.

Что касается нас, то благодаря принятию всех превентивных мер нам удалось сохранить ситуацию под контролем, она и сегодня находится под контролем, добавил он. "Несмотря на то, что в настоящее время ежедневно регистрируется примерно 500 новых больных, то есть, темпы заражения высоки, ситуация находится под контролем. Конечно, с первых дней пандемии мы предприняли очень важные шаги. В феврале у нас было всего шесть лабораторий. В настоящее время их количество достигло 29, заказано еще 15 лабораторий, которые на подходе, таким образом, их количество достигнет 44. Это позволит нам проводить еще больше тестов. Должен также отметить, что на сегодняшний день проведено более 500 тысяч тестов, по количеству тестов на душу населения Азербайджан находится где-то на 40-м месте в мире", - подчеркнул глава государства.

По его словам, нашли решение и вопросы подготовки больниц к этому. "Могу сказать, что большинство этих 45 больниц расположено в регионах. Эти больницы построены в рамках программы регионального развития и сегодня отвечают самым высоким стандартам", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Конечно, мы предпринимаем шаги, связанные с принятием ограничительных мер, в соответствии с ситуацией, добавил он. "В мае, когда мы предприняли первые смягчительные шаги, я сказал, что если мы увидим рост темпов распространения заболевания, то вынуждены будем вернуться к ужесточенным ограничительным мерам. Так и случилось. Считаю, что сохранение сегодня в силе карантинного режима - правильный шаг. Должен отметить, что многие страны вновь возвращаются к более жесткой форме карантинного режима", - заявил глава государства.

Конечно, любой вопрос требует сравнения, отметил он. "Могу сказать, что в некоторых развитых странах с такой же численностью населения, как у нас, число инфицированных составляет 60-70 тысяч, а умерших - 10 тысяч человек. Система здравоохранения этих стран зачастую приводилась как пример. Это показывает, что ни она страна не может считать себя полностью застрахованной, и это заболевание не знает границ. Поэтому есть еще большая потребность в международном сотрудничестве, и Азербайджан предпринимает необходимые шаги в данном направлении", - добавил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, эта болезнь продемонстрировала еще один момент: обычно считалось, что такие ужасные пандемии, эпидемии, массовая гибель людей от инфекционных болезней возможна только в отсталых странах. "Но жизнь показала, что это не так. Жизнь показала, что больше всего от пандемии сегодня страдают развитые страны. Если они не могут полностью справиться с этой проблемой, то, конечно, нетрудно представить ситуацию в не очень развитых или отсталых странах", - сказал глава государства.

Разумеется, предпринимая все шаги, мы глубоко анализируем ситуацию, добавил он. "При применении ограничительных мер, конечно, проводятся консультации со специалистами, врачами. То есть, мы проводим эту работу не стихийно, предпринимаем взвешенные шаги. Основная цель этих действий - защитить наших граждан, их здоровье, жизни от этого заболевания. В период пандемии необходимо мобилизовать все наши возможности с тем, чтобы мы вышли из этой ситуации с малыми потерями", - заявил Президент Ильхам Алиев.