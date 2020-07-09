Ильгар Велизаде: Пример Азербайджана показывает - в основе любой экономики лежит здоровье общества

Ситуация, сложившаяся в мире в связи с пандемией, позволяет говорить, что речь идет не только об экономическом кризисе, но также о социальном и гуманитарном. В центре этой ситуации находится человек, его здоровье и то, как разные государства стоят на защите здоровья своих граждан.

Об этом сказал Day.Az политолог Ильгар Велизаде, комментируя приоритеты азербайджанского государства в период пандемии коронавируса.

Напомним, что в последнем интервью телеканалам Азербайджана Президент Ильхам Алиев заявил: "Когда мы оказались перед выбором, наш выбор был однозначным и непоколебимым: здоровье людей находится на первом плане, экономика - на втором".

По словам политолога, в целом ряде стран наблюдается ситуация, когда здоровье общества или забота о нем отступают на второй план перед необходимостью скорейшего восстановления экономики и обеспечения функционирования экономических моделей. Между тем, там, где во главу угла поставлено здоровье нации, восстановление экономики осуществляется более эффективными способами, отметил Велизаде. В качестве примера он привел Китай, где на начальном этапе были введены жесткие карантинные меры, что позволило уже через пару месяцев приступить к восстановлению экономики страны.

"Что касается Азербайджана, то наша страна выбрала путь достаточно прагматичный и в то же время гуманистичный. Руководство страны объективно оценивает ситуацию. Президент Азербайджана понимает, что в основе экономического процветания лежит как раз здоровье людей, здоровье общества. И потому Азербайджан, не считаясь с экономическими убытками, делает все для социальной защиты населения и поддержки системы здравоохранения", - подчеркнул наш собеседник.

В Азербайджане государство выделяет немалые средства на приобретения медикаментов, строительство больниц и их оснащение, доставку в страну самого современного оборудования и препаратов. При этом, отметил Велизаде, приходится учитывать имеющий место в мире "узаконенный" рэкет со стороны крупных государств. С этим явлением довелось столкнуться и Азербайджану. Несмотря на эти трудности, государство продолжает заботу о благосостоянии народа, использует весь свой авторитет и ресурсы для защиты общества и обеспечения системы здравоохранения всем необходимым на должном уровне и в соответствии с требованиями момента.

"Можно с уверенностью сказать, что в случае получения в мире вакцины от корнавируса, руководство Азербайджана сделает все, чтобы граждане нашей страны смогли ею воспользоваться. Пока же вакцина не найдена, приходится рассчитывать на сдерживающие пандемию меры. И тут многое зависит от выполнения каждым из нас требований карантина", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева