Азербайджан воспринимается в мире как государство, способное внести вклад в решение глобальных проблем

Поддержка со сторороны более чем 130 государств инициативы Президента Ильхама Алиева об организации специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН является важным политическим событием.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов.

По его словам, Азербайджан с самого начала вносит вклад в укрепление международной солидарности в борьбе с коронавирусом на региональном и глобальном уровнях:

"Поддержка этой инициативы, высказанная вновь в ходе телефонного разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем является очередным показателем большого доверия со стороны международного сообщества к нашей стране.

Два важных фактора играют решающую роль в формировании поддержки мировых государств инициативе Президента Азербайджана. Во-первых, эта инициатива выдвинута в то время, когда весь мир, международное сообщество крайне нуждается в обсуждениях, диалогах и консультациях.

Пандемия коронавируса теперь стала общечеловеческой проблемой, и для ее предотвращения необходимы серьезные совещания и встречи. То есть, Президент Азербайджана предложил совместное обсуждение глобальной проблемы, которая беспокоит весь мир. А это в интересах всех стран", - отметил он.

По словам депутата, вторым важным фактором, обусловившим положительную реакцию на инициативу, является личное влияние Президента Азербайджана.

Он отметил, что стратегия внешней политики, осуществляемая Президентом Ильхамом Алиевым, побудила признать нашу страну в мире надежным партнером, стабильным государством:

"Азербайджан уже воспринимается в мире как государство, способное внести вклад в решение проблем глобального значения. Поэтому к каждой инициативе Азербайджана относятся серьезно, выражают доверие. Естественно, здесь личный авторитет господина Президента является одним из очень важных факторов".

"Организация специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН может создать очень важный стимул для объединения усилий стран мира в борьбе с коронавирусной пандемией. Поскольку предложение о проведении специальной сессии уже принято большинством государств, оно воспринимается как инициатива глобального значения, отвечающая интересам всех стран-членов ООН", - подытожил он.