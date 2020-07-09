Али Керимли подцепил вирус

Они хотели, как можно более конкретнее, четче и откровеннее? Получили. Все очень просто: законы согласия, как непротивление сторон и сохранения материи еще никто не отменял. И если та материя скукожилась, уменьшилась до дурно пахнущего маргинального сброда, периодически устраивающих виртуальные междусобойчики в просторах интернета, то надежды на какую-либо системную политическую деятельность радикальной оппозиции следует считать несбыточными.

Лидер ПНФА Али Керимли этими политическими гопниками уподобляется Расулзаде, одним из отцов-основателей Первой Республики. Это уже не трагикомедия, сумерки сознания, а самое настоящие клиническое состояние несистемной оппозиции, когда гомерические конвульсии одних сменяется якобы глубокомысленным бредом других.

"Нацсовет" продолжает радовать публику социальных сетей трансляциями своих дегенеративных по содержанию "обсуждений Координационного совета", где клише выбрасывается на оксюморон, а сомнамбула легко соседствует с откровенным бредом, а галиматья произносится скалящей головой в черном четырехугольнике программы Zoom.

И вот, новое видео с виртуального заседания "Координационного совета" карманной структуры А.Керимли, где председателем является, конечно же, тот самый Джамиль Гасанлы.

Унылый профессор с примитивным мышлением и провинциальным говором на этот раз решил проявить активность и показать кузькиного родителя Рагиму Гаджиеву, главреду фактически умершей, но некогда популярной газеты "Азадлыг".

Облокотившись на кухонный шкаф в своей временной хижине в далекой Америке, где он вот уже который месяц пробавляется "политической деятельностью" на ниве абсурдных наветов на Азербайджан, Д.Гасанлы выразил свое глубокое недовольство Р.Гаджиевым. Ибо Гаджиев сравнил Али Керимли с М.Э.Расулзаде.

"Вот он написал, что "Расулзаде нашего времени - это Али Керимли". Так нельзя. Совершенно нельзя. Ведь мы так можем не только быть непонятыми, но и озлобить общество. Наша цель не усиление ПНФА или Али Керимли, а захват и контроль позиций в обществе. Мы должны взять контроль над обществом. А такая лесть, как высказанные Рагим беком фразы, совершенно неуместны", - устало сказал Гасанлы и поправив съехавший на кончик носа дужку очков, внимательно посмотрел на экран, пытаясь понять реакцию лавочников, то есть, членов "Координационного совета".

По мнению Гасанлы, ни одна оппозиционная партия, организация или объединение ныне совершенно не в силах претендовать на власть.

Потому и даешь поддержку масс, то есть общества, которое, уверен Гасанлы, не поймет их, если сравнить Керимли с Расулзаде.

Р.Гаджиев, полулежа-полусидя наблюдавший за критиками в свой адрес, решил не сдаваться и не идти на попятную: "Совершенно не согласен с критикой. Я сказал и написал то, что думал; то, в чем уверен. И не намерен отказываться от своих слов. Вот увидите, придет время, и вы поймете, как я был прав".

Тут не выдержала Мата Хари радикальной оппозиции, Мамаша Кураж несистемщиков - Гюльтекин Гаджиева и вставила свои гроши: "Ну да, согласна с критикой, так нельзя, хотя может быть, можно, но нет, нельзя".

После столь лаконичного и конгениального спича Гаджиевой встрепенулся доселе чуть ли не зевающий Видади Миркамал, придал общарпанному и потасканному лицу якобы глубокомысленное выражение и изрек: "Согласен с критикой, нам не следует так говорить и поступать. Такие разговоры уже стали вызывать отторжение и гнев в обществе. Все знают Али бека, он не нуждается в таких сравнениях".

Поднялся шум, гвалт, все стали говорить одновременно, пытаясь перекричать остальных, донести собственную, лучащуюся Истиной правду до остальных - в общем, все стало на свои места, ибо пересуды и промывание косточек на лавке никоим образом не могло быть политической дискуссией.

Самая обычная дворовая сцена, где кумушки, крича и размахивая руками, обсуждали только им кажущиеся важнейшие события. Не хватало только натянутых через двор веревок для сушки белья и шелухи облузганных семечек.

Но шоу не заканчивается, ибо прозаседавшиеся решают, что еще более рьяно, еще более шумно должны "защищать" и пропагандировать Али Керимли. Логика? Нет, не ищите ее, ведь чего стоят эти слова: "Мы проводим кампанию поддержки Али бека, где лейтмотивом стало его блокада, лишение его интернета и мобильной связи. Да, у него есть интернет, да и мобильный телефон в деле, но пусть власть понимает, что если в этом вопросе мы так жестко защищаем Али Керимли, то они даже в мыслях не должны допускать его арест".

Все, пазлы встали на свои места: оказывается, вся шумная гоп-компания в социальных сетях, стенания самого Керимли и вой его троллей якобы об "информационной блокаде председателя ПНФА" была инсценировкой, направленной на "усиление позиций" самого Керимли, десятилетиями прозябающего на задворках политической истории.

И эти люди, марионеточные фигурки шапито с отвратительными ценностями и негодными принципами хотят стать властью. Чтобы нести чушь не виртуальном пространстве, а на трибунах, в кабинетах с ужимками важных лиц?

Нет уж, увольте, не быть тому, ибо они есть несистемная, хаотичная, когнитивная оппозиция.

... Несистемную и донельзя радикальную местечковую оппозицию отличает жесткое противоборство с действующей властью, направленное на использование не всегда законных методов ведения политической борьбы. Именно использование подобных способов достижения поставленной цели отражается на статусе данных политических сил, который зачастую носит нелегальный или полулегальный характер.

Политическая практика показала, что партии и структуры несистемной оппозиции, самоустранившиеся от парламентской борьбы, оказались обреченными на маргинализацию. Среди основных причин этого обстоятельства можно выделить институциональный дизайн местной политической системы, фактическую самоизоляцию несистемной оппозиции от СМИ, а также невысокую политическую интеллектуальную активность и агрессивность основных представителей несистемной оппозиции. Типичным примеров может послужить "Нацсовет", где спорадические выхлопы устаревших плакатных призывов и слабые попытки поиска выхода из глубоких политического, организационных, финансовых и самое главное, социальных кризисов являют собой унылое зрелище в духе "Маски шоу".

Не отрицая слабость оппозиционных демократических институтов, проходящих на данный момент стадию вялого шевеления в коматозном состоянии, необходимо отметить, что, призывая к "уничтожению режима", лидеры ПНФА и "Нацсовета" не ставят перед собой задачи разработки альтернативных политических и экономических программ, участия в осуществлении государственной политики, не проявляют готовности быть кадровым резервом власти. Отсутствие собственной программы и невозможность ее появления объясняется серьезными различиями в политических взглядах лидеров азербайджанской несистемной оппозиции. Как показывает мировая политическая практика, объединение по принципу негативного консенсуса практически никогда не бывает долговечным и конструктивным. Кроме того, слабой стороной радикальной и несистемной оппозиции является провозглашение по сути монопольного обладания властью, при которой оппозиции вообще не будет позволено легитимно существовать.

Данное обстоятельство актуализирует вопрос о качестве политической оппозиции. Под категорией "качество" думаю, следует понять компетентность, конструктивность, способность брать на себя ответственность за развитие страны и работать на длительную историческую перспективу. Разговоры о власти заполняют идейную пустоту оппонирующей среды. Обсуждать какие бы то ни было проблемы и задачи властвования оппозиционной среде безумно скучно. Ничто конкретное не обсуждается, пока нет повода для хулы. Если представить себе идеальный с точки зрения оппозиционера образ политического будущего, они сами его называют: "Как оно все накроется!", станет понятно - решать политические задачи станут люди не просто без опыта, но и без представления о реальном пространстве страны. Но тогда вчерашняя оппозиция, став властью, вынужденно займется самообразованием, тренируясь на населении, и ей опять некогда будет спорить.

Председатель ПНФА и блогер Али Керимли вместе с зиц-председателем "Нацсовета", унылым профессором Джамилем Гасанлы совершенно не способны повлиять на политические и социальные процессы в стране. Причина в отсутствии поддержки в обществе, однако сами фрондерствующие Керимли и Гасанлы как правило, объясняют этот факт "репрессиями" властей, "нарушениями" законодательства о выборах, "отсутствием свободы слова" и прочими мифами, отказываясь признать, что основная проблема заключается в самой несистемной оппозиции и в сущности е деятельности.

Ведь для них характерна почти полная неспособность договориться между собой хоть о чём-нибудь; хотя на словах многие оппозиционеры признают необходимость координации и совместных действий, на деле они в основном следуют принципу "или, по-моему, или никак", в результате чего большинство достигнутых договоренностей вскоре нарушается, что сопровождается размежеванием, выяснением отношений и взаимными обвинениями в "работе на Кремль". Типичный пример такой ситуации - выдвижение единого кандидата от оппозиции на каких-нибудь выборах: каждый из оппозиционеров видит этим кандидатом исключительно себя, в результате выдвигается несколько человек, и голоса оппозиционных избирателей, и без того немногочисленные, распыляются между ними. Все это тоже не способствует популярности оппозиции.

Одна из причин участия в несистемной оппозиции - ощущение неспособности участвовать в политической жизни традиционным способом, в том числе в рамках существующего правового поля. Это приводит к тому, что многие несистемщики ведут свою оппозиционную деятельность с нарушениями закона, а иногда и самых элементарных моральных норм. Вместо того, чтобы легитимным путём проходить во власть, добиваясь искренней поддержки широких слоёв народа, а также бизнеса и государственных структур, несистемные оппозиционеры зачастую ищут поддержки за границей, что приводит к тому, что они получают финансирование от США и иных западных стран и начинают работать на интересы Запада вопреки интересам собственной страны.

В странах, где цветные революции "достигли успеха", это стало возможным благодаря тому, что оппозиционеры-несистемщики были поддержаны частью системной оппозиции, с которой договорились западные спонсоры, при одновременном попустительстве части представителей власти, на которых Запад оказывал давление. То есть против системы в условиях внешнего воздействия временно обратились представители самой системы, нарушившие правила ради достижения власти или наживы. При этом ни в одном случае прозападные перевороты не привели к успешному решению проблем тех стран, где они произошли, а новые власти, как правило, не выполнили требования и не учли разнородные интересы большинства несистемщиков, которых ждало быстрое и жестокое разочарование.

Пора понять это и швондерам местной радикальной оппозиции.

Если, конечно, сумеют постичь донельзя простые истины.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az