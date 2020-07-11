Владимир Никифоров: Азербайджанские врачи чрезвычайно продвинуты не только в лечении коронавируса, но и в других смежных специальностях

Азербайджанские врачи чрезвычайно продвинуты не только в лечении коронавирусной инфекции, но и в других, смежных специальностях

Об этом сказал в передаче Hədəf азербайджанского телевидения (AzTV) главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В первую очередь хочу поблагодарить руководство Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева за то, что они обратились к Российской Федерации и конкретно в Федеральное Медико-биологическое агентство, которое я представляю, с просьбой оказать консультативную помощь, с тем чтобы поделиться своим опытом работы в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа", - сказал он.

Никифоров отметил, что Азербайджан достаточно развитая страна.

"Учитывая, что у вас также, к сожалению, зафиксирована высокая заболеваемость коронавирусом, на сегодняшний день уже имеется определенный опыт лечения больных инфекцией нового типа. Поэтому мы здесь, чтобы ознакомиться с наработками азербайджанских врачей, дабы вместе скорректировать единые подходы к терапии и ведению больных. Мы хотим изучить опыт коллег в Азербайджане и перенять что-то полезное из наработок азербайджанских врачей. За короткое время пребывания в Азербайджане мы успели обойти три крупных госпиталя в Баку и ознакомиться с подходами к лечению коронавирусных больных наших коллег, оценить оснащенность оборудованием, пообщаться с врачами, оценить их знания, опыт и подготовку. С чувством глубокого удовлетворения мы констатируем, что азербайджанские врачи чрезвычайно продвинуты во всех областях, не только в лечении коронавирусной инфекции, но и в других, смежных специальностях", - заявил Владимир Никифоров.

Он отметил, что в такой непростой форс-мажорной ситуации, за эти полгода к борьбе с инфекцией и в России и в Азербайджане, подключились хирурги, гинекологи, а также медики самых разных профилей.

"В России инфекционистов мало, поэтому пришлось привлекать врачей всех специальностей, причем все они оказались на высоте. В мире было предложено множество способов лечения нового вируса, но постепенно они отсекались, ложные направления блокировались, а тупиковые методы перекрывались.Очевидно, что сегодня поиск методов лечения сужается и можно сказать, что мы, более или менее, отработали какой-то алгоритм лечения этой болезни.

"Азербайджан разработал свои протоколы по лечению коронавирусом, но и мы можем поделиться своим опытом лечения, потому что в России эта болезнь была зафиксирована раньше, помимо этого, наша страна больше по своему масштабу и соответственно числу зараженных. У нас больше практического опыта, хотя, возможно, что мы сделали и больше ошибок", - отметил инфекционист.

Он сказал, что коронавирусная инфекция нового типа серьезно бьет по иммунитету, и наносит первый удар по дыхательной системе, вызывая пневмонию.

"К сожалению, на данный момент у нас нет панацеи от коронавирусной инфекции, и завтра она тоже не появится. Поэтому крайне необходимо прорабатывать и применять профилактические меры, укреплять имунную систему. Думаю, что нужны коллективные консолидированные действия и единые подходы в борьбе с опасной инфекцией нового типа, с которой сегодня серьезно столкнулось все человечество", - заявил российский врач.