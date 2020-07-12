В бою в Товузе погибли 2 солдат, 5 раненых

Вооруженные силы Армении попытались атаковать с помощью артиллерийских установок с целью захватить позиции азербайджанской армии в направлении Товуза на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар. В результате боя двое азербайджанских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших.