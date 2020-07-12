https://news.day.az/politics/1252853.html В бою в Товузе погибли 2 солдат, 5 раненых - заявление Минобороны
В бою в Товузе погибли 2 солдат, 5 раненых - заявление Минобороны
Вооруженные силы Армении попытались атаковать с помощью артиллерийских установок с целью захватить позиции азербайджанской армии в направлении Товуза на азербайджано-армянской границе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар. В результате боя двое азербайджанских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения.
Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших.
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