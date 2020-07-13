https://news.day.az/politics/1252954.html В ходе боев на линии фронта погиб лейтенант Азербайджанской армии
В ходе боев на линии фронта погиб лейтенант Азербайджанской армии
В ходе боев погиб военнослужащий Азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
В ходе ночных боев наши подразделения с применением артиллерии, минометов и танков, точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.
Руководство Министерства обороны выражает соболезнование семье погибшего военнослужащего.
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