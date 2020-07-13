"Ени Азербайджан" распространила заявление в связи с армянской провокацией в направлении Товуза

Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) распространила заявление в связи с армянской провокацией на участке азербайджано-армянской государственной границы в направлении Товузского района, передает Day.Az со ссылкой на сайт ПЕА.

В заявлении подчеркивается, что провокация, совершенная ВС Армении на участке азербайджано-армянской государственной границы в направлении Товузского района, вызвала возмущение среди сотен тысяч членов партии "Ени Азербайджан", как и всего азербайджанского народа.

"Совершение провокации на территории, которая не относится к нагорно-карабахском региону, свидетельствует о ее гнусном характере и намерении армянской стороны создать искусственную напряженность на всей линии соприкосновения. Тот факт, что диктаторский режим Армении, лишившийся всякой поддержки внутри страны, пытается избежать гнева собственного народа, осуществляя провокации на фронте, абсолютно не новая тактика. Вооруженные силы Азербайджана, наши доблестные бойцы, всегда реагировали на все провокации, совершаемые армянской стороной на линии фронта, независимо от их причин, нанося противнику сокрушительный удар, отбрасывали его назад. Непродолжительные бои на границе в направлении Товуза 12 июля стали этому еще одним ярким примером. Вражеская сторона была снова оттеснена, понесла большие потери и получила заслуженное наказание за свои провокации", - говорится в заявлении.

Далее подчеркивается, что бои в направлении Товуза, произошедшие в результате армянской провокации, можно считать новым образцом боевой мощи, морального и психологического превосходства азербайджанской армии, героизма наших солдат и офицеров, их боевого мастерства.

"Наши Вооруженные силы еще раз продемонстрировали свою готовность немедленно предотвратить любые армянские провокации и защитить каждый сантиметр нашей земли под мудрым руководством Верховного Главнокомандующего. Будучи партией, "Ени Азербайджан" заявляет, что мы гордимся нашей героической армией и всегда поддерживаем ее. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев может быть уверен, что каждый член возглавляемой им партии всегда готов проявить самоотверженность и героизм во имя Родины по его приказу. Мы искренне верим, что под мудрым руководством Верховного Главнокомандующего, Вооруженные силы нашей страны и впредь будут пресекать любые провокации противника, освободят наши земли от оккупации и не оставят неотмщённой кровь ни одного шехида, павшего за Родину, в том числе погибших в боях в направлении Товуза старшего лейтенанта Махмудова Рашада, сержанта Вугара Садыгова, ефрейтора Эльшада Мамедова и рядового Хайяма Дашдемирова.

Слава героической Армии Азербайджана!", - говорится в заявлении.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.