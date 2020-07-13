Итальянские парламентарии осудили провокацию Армении и поддержали территориальную целостность Азербайджана

Влиятельные члены парламента Италии, председатель постоянной комиссии по внешним связям Сената, сенатор Вито Петрочелли, председатель делегации Италии при Парламентской Ассамблее ОБСЕ и заместитель председателя постоянной комиссии по внешним связям Палаты Депутатов, депутат Паоло Гримольди, а также председатель Межпарламентской ассоциации дружбы с Азербайджаном в парламенте Италии, сенатор Стефано Лучиди и председатель Ассоциации межпарламентской дружбы с Азербайджаном в парламенте Италии, депутат Россана Болди выступили с заявлениями, осуждающими провокацию, совершенную 12 июля вооруженными силами Армении на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, и поддерживающими территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заявлении председателя постоянной комиссии по внешним связям Сената Итальянской Республики, сенатора Вито Петрочелли говорится:

"На пороге Европы существует угроза повторного разжигания очень опасной войны: армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, приведший в начале 1990-х годов к гибели более 30 тыс. людей, в результате которого более миллиона людей стали вынужденными переселенцами. Жесткие столкновения, произошедшие вчера с использованием артиллерийского оружия, являются грубым нарушением режима прекращения огня, достигнутого в 1994 году и серьезным препятствием для восстановления зашедших уже некоторое время в тупик переговоров. Официальный Баку информирует о военных провокациях армянской стороны и заявляет, что официальный Ереван уже долгое время создает препятствия переговорам. Призываю продемонстрировать уважение к режиму прекращения огня, четырем резолюциям, принятым ООН в 1993 году, поддерживающим международное право и территориальную целостность Азербайджана, требующим выхода армянских войск с территорий, оккупированных вооруженными силами Армении. С целью предотвращения превращения ситуации в новый очаг войны международная общественность должна в самые кратчайшие сроки вмешаться к данной проблеме".

В заявлении председателя делегации Италии при Парламентской Ассамблее ОБСЕ, заместителя председателя постоянной комиссии по внешним связям Палаты депутатов, депутата Паоло Гримольди говорится:

"С сожалением наблюдаю за новостями о вооруженном столкновении в Товузском районе, вдоль армяно-азербайджанской границы на севере Нагорно-Карабахского региона. Важно напомнить, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (трубопровод, транспортирующий нефть в Италию) и Южно-Кавказский газопровод проходят через территорию Товуза и нестабильная обстановка окажет свое негативное влияние и на Европу. Провокации и столкновения - не являются путем решения проблемы. Надеюсь на усилия Италии в деле возвращения сторон под покровительством ОБСЕ как можно в короткие сроки к столу переговоров, руководствуясь территориальной целостностью и неприкосновенностью признанных на международном уровне границ государств, а также резолюциями, принятыми Советом безопасности ООН в 1993 году".

Председатель Межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Италии, сенатор Стефано Лучиди и председатель Ассоциации межпарламентской дружбы с Азербайджаном в парламенте Италии, депутат Россана Болди выступили с совместным заявлением, в котором говорится:

"С большим беспокойством следим за столкновениями, произошедшими на северном направлении вдоль армяно-азербайджанской границы. Верим, что вооруженные столкновения не являются путем решения проблемы. Взяв за основу территориальную целостность и неприкосновенность признанных на международном уровне границ государств, а также резолюции, принятые в 1993 году Советом Безопасности ООН, еще раз заявляем о важности решения конфликта путем диалога. Так, мы обращаемся к правительству Италии для поощрения сторон под покровительством ОБСЕ к переговорному процессу в связи с поддержкой и усилением суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ обеих сторон. Как член Минской группы ОБСЕ, наша страна всегда была сторонником политического решения конфликта. Эта позиция закреплена также в подписанной 20 февраля "Совместной декларации по усилению многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией".

Заявления парламентариев опубликованы в различных итальянских средствах массовой информации, в том числе, новостных сайтах "Polticamente Corretto", "Politica News", "Finanze Yahoo", "Agenzia Nova", а также в сетях соответствующих социальных медиа.

С заявлениями можно ознакомиться по следующим линкам:

https://www.politicamentecorretto.com/2020/07/13/azerbaigian-petrocelli-m5s-gravi-violazioni-cessate-il-fuoco-rischio-nuova-guerra/

https://www.politicanews.it/politica-estera/crisi-armenia-azerbaigian-petrocelli-m5s-rischio-di-una-nuova-guerra-13593

https://www.agenzianova.com/a/5f0c20716652b4.69296668/3020969/2020-07-13/nagorno-karabakh-petrocelli-m5s-gravi-violazioni-cessate-il-fuoco-si-rischia-nuova-guerra

https://www.agenzianova.com/a/0/3021277/2020-07-13/nagorno-karabakh-grimoldi-lega-provocazioni-e-scontro-non-risolveranno-nulla

https://it.finance.yahoo.com/notizie/lega-governo-lavori-per-tavolo-di-pace-azerbaigian-120717676.html

https://www.facebook.com/422056461203957/posts/3090326374376939/?d=n

https://twitter.com/GrimoldiPaolo/status/1282619913287471107

https://www.facebook.com/photo?fbid=1477219659115396&set=a.516258415211530