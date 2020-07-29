https://news.day.az/politics/1257537.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Балакен-Газбина-Ититала после реконструкции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Балакен-Газбина-Ититала после реконструкции - ФОТО
29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках мероприятия состоялась презентация автомобильной дороги Балакен-Ханифа-Гюлюзанбина.
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