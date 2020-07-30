Истерика и переполох

Боевые действия, иницированные Арменией в середине июля в Товузском направлении, создали новую военно-политическую конфигурацию в регионе.

Мировое сообщество убедилось в необходимости скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, поскольку длительная оккупация земель Азербайджана настолько стала взрывоопасной, что начала выходить за рамки конкретной территории. Рвануть может в любой точке мира, как это произошло в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Киеве и других городах, где армяне толпой накидывались на мирных азербайджанцев и совершали насилия в отношении ни в чем не повинных людей.

29 июля в Азербайджане стартовали совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. География совместных военных учений показывает, что безопасность Азербайджана имеет важную роль для Турции.

Стоит отметить, что две братские страны уже много лет сотрудничают в военно-политической, военно-технической сфере, а также сфере безопасности.

Военные учения не на шутку встревожили армянских пользователей соцсетей. Так, юзеры сопровождают данную новость тревожными комментариями, рассказывая о высоком качестве вооружения Азербайджана.





По всей видимости, крупномасштабные военные учения Азербайджана и Турции серьезно беспокоят и военных экспертов в Ереване. Так, директор Института востоковедения НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян в интервью агентству "Новости-Армения" пожаловался на то, что проводя учения, Турция подтверждает свое надежное союзничество в отношении Азербайджана.

"Турция претендует на то, чтобы быть на Южном Кавказе силой, которая имеет союзника в лице Азербайджана. Думаю, надо учитывать и этот аспект этих военных учений", - посетовал Сафрастян.

В свою очередь, военный эксперт, сотрудник аналитического центра "Орбели" Тарон Ованнисян отметил, что таких крупных совместных учений Азербайджана и Турции еще никогда не было.

"Нужно учитывать такой существенный фактор, как разница в стандартах и вооружении. На вооружении Турции в основном натовские образцы. У Азербайджана, как мы знаем, преимущественно оружие советского/российского производства. Некоторые точки соприкосновения у них есть по части ПВО, возможно, на этом попытаются акцентировать внимание", - говорит Ованнисян.

Переполох в армянских экспертных кругах можно понять. Поскольку Азербайджан не только на словах, но и на деле демонстрирует всему миру (в т.ч. и Армении), что больше не намерен тратить время на имитацию мирных переговоров. Согласно международному праву Карабах и прилегающие семь районов являются территорией Азербайджана. На протяжении долгого времени Баку пытался решить застарелый конфликт мирным путем. Однако у Азербайджана есть также право на восстановление своей территориальной целостности военным способом.

В Армении об этом знают - от того и такая истерика.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az