Президент Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим хозяйством «Бал мейве» в Балакене

29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Балакенском районе с садоводческим хозяйством "Бал мейве".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о хозяйстве.

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