https://news.day.az/politics/1257544.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим хозяйством «Бал мейве» в Балакене - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с садоводческим хозяйством «Бал мейве» в Балакене - ФОТО
29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Балакенском районе с садоводческим хозяйством "Бал мейве".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о хозяйстве.
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