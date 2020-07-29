Азербайджанская община Нагорного Карабаха: Армения пытается исказить суть конфликта

Мы решительно осуждаем попытки Армении любым путем исказить суть конфликта и закрепить последствия оккупации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении, с которым выступила Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

В документе подчеркивается, что, будучи подручным Армении, так называемый "режим", продолжая выдвигать абсурдные претензии в связи с форматом переговоров, пытается преподнести себя "стороной конфликта".

"Как мы неоднократно отмечали, формат проводимых для урегулирования конфликта переговоров закреплен соответствующими решениями ОБСЕ, в том числе в документах, принятых в ходе Хельсинкской итоговой встречи в 1992 году. Вновь заявляем, что, как признано всем миром, сторонами конфликта являются агрессор Армения и подвергшийся агрессии Азербайджан. Поэтому "заявление", сделанное по своему разумению так называемым "образованием", стоит меньше, чем бумага, на которой напечатан его "текст".

Что касается режима прекращения огня от 1994 года, Армения использовала его для закрепления последствий оккупации наших территорий. За этот период Армения всеми средствами не допускала урегулирования конфликта, занималась незаконной деятельностью на оккупированных территориях, в том числе осуществляла незаконное заселение.

Неоднократные попытки Армении изменить формат переговоров отвергались и решительно осуждались международной общественностью, в том числе сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Однако, обезумевшее от безнаказанности руководство Армении не отказалось от этой позиции, и своими шагами, служащими политике аннексии, продолжила наносить ущерб хрупкому мирному процессу. Мы вновь стали очевидцами этого 12 июля 2020 года.

Очевидно, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта мирным путем. Но Армения должна знать, что оккупация ею наших территорий не будет продолжаться долго. Мы в любом случае вернемся на землю праотцев, полностью восстановим там свое пребывание", - говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.