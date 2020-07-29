Президент Ильхам Алиев побывал также в Балакенском, Шекинском и Габалинском районах

29 июля Президент Азербайджанcкой Республики Ильхам Алиев также посетил Балакенский, Шекинский и Габалинский районы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, материалы о поездке в эти районы будут представлены читателям 30 июля.