https://news.day.az/politics/1257653.html Президент Ильхам Алиев побывал также в Балакенском, Шекинском и Габалинском районах
Президент Ильхам Алиев побывал также в Балакенском, Шекинском и Габалинском районах
29 июля Президент Азербайджанcкой Республики Ильхам Алиев также посетил Балакенский, Шекинский и Габалинский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, материалы о поездке в эти районы будут представлены читателям 30 июля.
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