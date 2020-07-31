Президент Ильхам Алиев: Я ставлю против 7 условий одно условие, одно – армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель

Я ставлю против 7 условий одно условие, одно - армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии Балакенского регионального центра ASAN xidmət.

"Пока не поздно, армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли. Этого требуют международное право, 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Армянские вооруженные силы незамедлительно и безоговорочно должны быть выведены с азербайджанских земель. Этого требует историческая правда, потому что Нагорный Карабах - это наша историческая земля. Премьер-министр Армении говорит, что "Нагорный Карабах - это Армения", о каких переговорах после этого может идти речь? Ведь основная суть переговоров заключается в том, чтобы оккупированные земли были освобождены. Мы должны вести переговоры вокруг этого. Или вокруг чего? Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости "Нагорно-Карабахской республике", никогда! Это никогда не было предметом переговоров. Я вообще никогда не говорил и не намерен говорить об этом. Мы ведем переговоры вокруг того, когда и в какой последовательности должны быть освобождены оккупированные земли. Если премьер-министр Армении говорит, что "Нагорный Карабах - это Армения", если говорит, что "мы хотим вести переговоры с пресловутой "Нагорно-Карабахской республикой", то значит он уничтожает переговоры. Я ставлю против 7 условий одно условие, одно - армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, граждане Азербайджана должны вернуться на земли отцов и дедов! Вот мое условие, и советую им принять его", - заявил глава государства.

Мы вернемся на родные земли и создадим в наших городах, которые сегодня находятся под оккупацией, центры ASAN xidmət, добавил он. "В этих центрах будет работать наша молодежь. Мы восстановим наши города, исторические, религиозные памятники, разрушенные армянскими вандалами, и будем жить на наших землях. Мы не претендуем на земли других стран, но и свою землю никому не отдадим", - заявил Президент Ильхам Алиев.