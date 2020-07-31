Президент Ильхам Алиев: В результате функционирования дополнительно шести больниц модульного типа у нас появляется примерно 6-тысячный коечный фонд

В результате функционирования дополнительно шести больниц модульного типа у нас появляется примерно 6-тысячный коечный фонд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами после ознакомления с больницей модульного типа, предназначенной для лечения больных с коронавирусом в Шеки.

"Сегодня в четырех городах нашей страны открываются больницы модульного типа. Это очень знаменательное событие. Одна из них - в Шеки, другие - в Гобустане, Исмаиллы и Габале. Таким образом, мы за один день получаем дополнительно 800 коек, создаются дополнительные возможности в борьбе с коронавирусом. Примерно три месяца назад я дал указание о приобретении больниц модульного типа. Сказал, что за короткий срок в нашу страну должны быть доставлены 10 больниц. 9 из них уже готовы", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, десятая больница, наверное, будет сдана в августе.

"Таким образом, программа полностью исполняется. До сегодняшнего дня были открыты пять больниц, а в результате функционирования 10 больниц у нас появятся дополнительно 2 тысячи коек. Это имеет особое значение, так как в настоящее время коронавирус приобретает более широкий размах в Азербайджане и во всем мире. Ежедневно в Азербайджане заболевают сотни людей. В таком случае нехватка коек могла создать огромные проблемы, какие мы видим в некоторых развитых странах. Система здравоохранения даже развитых стран не может выдержать этого. Учитывая это, мы стараемся оперативно решать эти вопросы, и добиваемся этого. Должен также сказать, что решается вопрос доставки в нашу страну еще 6 больниц модульного типа на 200 коек каждая. В ближайшее время они тоже будут доставлены", - сказал глава государства.

Глава государства добавил, что параллельно уже открыта больница Министерства по чрезвычайным ситуациям на 800 коек.

"Будет открыта также вторая больница на 1300 коек. Таким образом, у нас будет там 2100 коек. Фонд из двух тысяч коек уже имеется. Это делает 4100 коек. В результате функционирования дополнительно шести больниц модульного типа у нас появляется примерно 6-тысячный коечный фонд. Конечно, если бы эти вопросы не были решены, то мы могли бы столкнуться сегодня с очень большими проблемами, связанными с коронавирусом", - сказал Президент Ильхам Алиев.