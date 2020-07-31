Президент Ильхам Алиев: Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни

Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами после ознакомления с больницей модульного типа, предназначенной для лечения больных с коронавирусом в Шеки.

"Считаю, что наша политика смягчения в начале мая была правильной, так как в то время динамика, связанная с болезнью, была положительной. Выздоровевших было больше, чем инфицированных. Поэтому мы пошли на смягчение, потому что знаем, что это беспокоит, мучает людей. Люди были лишены обычного образа жизни. Поэтому мы пошли на смягчение. Но что увидели?! Увидели, что число больных сразу же стало расти. Положительная динамика нарушилась, и мы вошли в фазу отрицательной динамики. Повторное ужесточение стало неизбежным. Вновь стали приниматься жесткие ограничительные меры. Спустя примерно месяц с начала принятия этих мер мы вновь видим положительную динамику. Уже более двух недель число выздоровевших в нашей стране больше, чем инфицированных. Это и есть положительная динамика. Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни. Но мы видим, что при малейшем смягчении болезнь сразу же начинает набирать обороты, ее распространение идет высокими темпами и жизнь людей оказывается под угрозой", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что эта болезнь не знает возраста.

"Все находятся под угрозой - и пожилые, и люди среднего возраста, и молодые. Поначалу считалось, что она более опасна для пожилых, что молодежь особенно не страдает от этого. Но посмотрите, сегодня умирают и молодые, и лица среднего возраста, и здоровые люди. Считалось, что в зоне риска находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями. Это так. Но заболевают, причем тяжело заболевают совершенно здоровые люди, спортсмены. Поэтому исследования данного заболевания - еще дело будущего. Считаю, что ученые пока еще не знают точно происхождения этой болезни. Выдвигаются различные версии. Мне не хотелось бы говорить об этом, я не специалист. Но факт в том, что после полного выявления происхождения и причины заболевания, наверное, лечить его станет легче", - добавил Президент Ильхам Алиев.