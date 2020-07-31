Стратегия Ирана основана на развитии отношений с Азербайджаном

Стратегия Ирана основана на поддержке и укреплении мира и стабильности внутри страны и развитии отношений со странами региона, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави на заседании Рабочей группы по развитию международных отношений и укреплению связей с евразийскими странами в свободной зоне Энзели, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что наличие безопасных, стабильных соседей будет отвечать интересам его страны и всего региона.

Мусави высоко оценил усилия свободной зоны Энзели по активизации внешних торгово-экономических отношений.

Он также отметил, что экономические связи Ирана с Азербайджаном довольно динамично развиваются, а иранские пограничные города играют очень важную роль в развитии торгово-экономических отношений с Азербайджаном.