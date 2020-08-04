https://news.day.az/politics/1259169.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предстоящей работой в новом лесопарке в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предстоящей работой в новом лесопарке в Баку - ФОТО
4 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предстоящей работой в новом лесопарке, который будет разбит в Ясамальском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о работе, которая будет выполнена в парке.
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