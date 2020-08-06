Оглашена повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса

Следующее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) будет проведено седьмого августа.

Как сообщает Day.Az, в повестку очередного заседания парламента вошли шесть вопросов:

1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О государственном бюджете на 2020 год" (в третьем чтении).

2. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О бюджете на 2020 год органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти, и осуществляющего социальное обеспечение и защиту" (в третьем чтении).

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (в третьем чтении).

4. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О занятости" (в третьем чтении).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О страховании от безработицы" (в третьем чтении).

6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (в третьем чтении).