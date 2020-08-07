Армянские претензии на территории соседних Азербайджана, Грузии и Турции давно уже являются основной угрозой для безопасности Южного Кавказа и соседних регионов.

В этом контексте малоизученной является история Лори-Памбакского региона, который ныне находится в составе Армении.

Отметим, что в средние века эти земли входили в состав грузинских государственных образований и империй, созданных предками азербайджанцев. Но мы коснемся периода прихода в регион царской России, которая зафиксировала границы упраздненных ею государственных образований.

Отметим, что к царской России были присоединены Грузинское царство и ряд Азербайджанских ханств, то есть ни о каких армянских государственных образованиях в указах, трактатах и документах того периода и речи нет. Грузия по Георгиевскому трактату 1801 года, а Азербайджанские ханства по Гюлистанскому (1813 года) и Туркменчайскому (1828 года) договорам вошли в состав России.

Согласно статистическим данным в середине XVIII века около 70% населения Лори-Памбака было тюркским (азербайджанским) мусульманским и менее 30% армяно-григорианским. На тот момент грузинское население было минимальным. После прихода в регион царской России в начале XIX века демографическая ситуация стала меняться на фоне массового переселения в Лори армян из Турции и Ирана. Уже к середине XIX века армянское население составляло до 90%.

Относительно Лори можно однозначно сказать, что в период русского владычества эти земли относились к Грузии.

В 1762-1801 годах Лори был частью Картли-Кахетинского царства.

В 1801-1840 годах Лори входил в состав Грузинской губернии.

В 1840-1846 годах входил в состав Грузино-Имеретинской губернии.

В 1846-1917 годах в составе Тифлисской губернии.

В 1918 году после армяно-грузинской войны в Лори формируется нейтральная зона.

И только после советизации региона 7 июля 1921 года пленум Кавбюро при участии Сталина, а также народных комиссаров иностранных дел ССР Грузии и ССР Армении Сванидзе и Мравяна постановил присоединить к ССР Армении бывшую нейтральную зону Лори.

Ниже мы коснемся событий, которые привели к потере Грузией региона Лори в начале XX века после Первой мировой войны. Территорию нейтрального Лори и его армянское население в своих целях использовали сперва британцы, а затем и большевики после советизации региона. Армянский советский историк Сегвард Хармандарян отмечал: "В период господства в Закавказье в 1918-1920 гг. контрреволюционных буржуазно-националистических партий, в результате крайнего обострения межнациональных отношений, приведших к войне между Арменией и Грузией в декабре 1918 г., и в угоду западным империалистам - Антанты и США - была образована так называемая "Нейтральная зона Лори". (С. В. Хармандарян "Ценный документ о Лорийском восстании 1921 года" // Известия Академии Наук Армянской ССР, № 10, 1959).

С.Хармандарян подробно описал в своем исследовании, как было спровоцировано армянское восстание в нейтральной зоне Лори, обернувшееся в итоге не только захватом этого региона, но и всей Грузии со стороны большевиков.

Об этом свидетельствует документ "О восстании в нейтральной зоне между Грузией и Арменией в феврале 1921 года" из Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в котором приведены ценные факты об этой армянской провокации, имевшей роковые последствия для грузинской независимости. (В Кавбюро ЦК РКП (б). "О ВОССТАНИИ В НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ МЕЖДУ ГРУЗИЕЙ И АРМЕНИЕЙ В ФЕВРАЛЕ 1921 ГОДА". Доклад ответственного организатора и руководителя восстания И. Лазияна).

В докладе руководителя мятежа И.Лазияна отмечается, что нейтральная зона между Грузией и Арменией образовалась в результате армяно-грузинской войны в 1918 году, когда благодаря вмешательству англичан был положен конец этому кровопролитию, а "спорные" полосы названных стран были "нейтрализованы".

Также из этого документа становится ясно, что после советизации Армении местные власти решили поднять в феврале 1921 года мятеж армянского населения в Лори, с целью спровоцировать грузинские власти на ответные меры. Это позволило бы обосновать интервенцию большевиков против Грузии и свержение ее независимости. Под руководством ЦК КП Армении еще в декабре 1920 года началась подготовка к мятежу, и с этой целью в нейтральную зону Лори была переброшена большая группа эмиссаров из Армении.

Здесь были сформированы несколько батальонов армянских головорезов, которые ночью 11 февраля 1921 года напали на грузинские пограничные посты, обезоружили гарнизон и убили грузинских военных, затем на фоне поднявшегося "восстания армянского населения" смогли захватить нейтральную зону Лори. Завязались бои с грузинскими войсками, в результате которых были захвачены и обезоружены все грузинские гарнизоны в зоне Лори. После этого здесь была установлена советская власть и введены подразделения 11-й Красной армии, которая начала наступление на Грузию, обернувшееся захватом страны и потерей ее независимости.

Здесь будет уместно касательно биографии И. Лазияна отметить его участие с весны 1920 г. в борьбе за установление Советской власти в Азербайджане в составе 11-й Красной Армии, здесь от армии он избирается в Бакинский совет, здесь его выдвигают в Бакинский исполком. Особое место в военной биографии Иосифа Лазияна занимает Лорийское вооруженное восстание. В конце 1920 г. Кавбюро ЦК РКП(б) направляет Лазияна на подпольную работу в уездах Лори и Борчалы, где он готовит мятеж местного армянского населения в феврале 1921 года.

Много лет спустя, в 1990 году, согласно заключению комиссии, в состав которой входили виднейшие грузинские историки, именно "лорийский вопрос" и фактор его армянского населения сыграл первостепенную роль в интервенции большевиков в Грузию. ("Заключение Комиссии по вопросам политической и правовой оценки нарушения Договора между Грузией и Советской Россией от 7 мая 1920 года")

В результате Грузия потеряла не только стратегически важные участки Лори, но и свою независимость. Приведем цитаты из научного труда, ставшего итогом работы грузинских ученых и политиков: "Поводом для вступления в Грузию была использована обстановка, возникшая в нейтральной зоне Лоре.

В конце ноября 1920 г. в Армении была установлена советская власть. Было образовано новое советское правительство, которое могло отказаться от прежнего грузино-армянского соглашения и действительно потребовало вывода войск Грузии из нейтральной зоны. Правительство Грузии предложило мирные переговоры для урегулирования вопроса об оспариваемой территории, однако решение проблемы затянулось, а затем советское правительство Армении перестало даже протестовать.

Все это, естественно, происходило по согласованию с Кавбюро ЦК РКП(б). Вполне можно полагать, что Кавбюро ЦК РКП(б) даже устраивало сохранение любой неопределенности в пограничной зоне Грузии для осуществления будущих планов. Отсюда было сравнительно легко найти повод для вторжения в страну, объявления находящихся здесь войсковых частей Грузии оккупантами, а также начала "восстания" местных трудящихся против них и его распространения на территорию республики.

Таким образом, ввиду того, что нейтральная зона Лоре сама по себе являлась спорной территорией и там в течение последних трех месяцев стоял грузинский гарнизон, Кавбюро выбрало именно ее в качестве места начала боевых операций. Кавбюро, наверное, учитывало и то, что официальный срок пребывания войск Грузии в нейтральной зоне истекал 13 февраля 1921 года. После этого грузинские войска должны были покинуть зону, и тогда исчез бы повод для "восстания". Таким образом, выбор места "восстания" обусловил и время его начала". ("О политической и правовой оценке нарушения Договора между Грузией и Советской Россией от 7 мая 1920 года. Документы и материалы", Тбилиси, 1990)

Было ясно, что грузинское правительство не могло уступить Лори потому, что командование армии считало эту линию удобной для организации обороны от большевиков, готовивших интервенцию через советскую Армению. В документе прямо указано, что большевистская интервенция в Грузию была связана с пограничным армяно-грузинским конфликтом, спровоцированным посредством армянского восстания в Лори.

После советизации Грузии тот же самый Кавбюро ЦК РКП (б), который стоял за организацией мятежа в нейтральном Лори и последующей интервенцией в Грузию, принялся "мирить" три южнокавказские республики. 2 мая 1921 года на пленуме Кавбюро ЦК РКП (б) было принято решение о создании совместной комиссии из представителей Азербайджана, Грузии и Армении с целью определения границ трех республик.

На первом же заседании комиссии представитель от Армении Бекзадян предложил передать Армении от Грузии: Ахалкалакский уезд, Лори, от Азербайджана: Нагорный Карабах и часть Нахчывана. К тому же, в конце своей "дружеской" просьбы Бекзадян добавил, что "в Москве, в беседе с ним Сталин вполне разделял эту точку зрения" (ЦГИАА, ф. 128, оп. №1, д. №1420, л. 15-16.). Однако представители советской Грузии, которых поддержали представители советского Азербайджана, заявили о недопустимости каких бы то ни было территориальных прирезок.

Для урегулирования вопросов 26 июня на заседании были вынуждены участвовать Орджоникидзе, Орахелашвили и Элиава. Тем не менее, вопрос о территориальном размежевании Закавказских советских республик не был решен, и представитель Армении Бекзадян перенес его на решение Кавбюро ЦК РКП (б).

7 июля 1921 г. пленум Кавбюро при участии Сталина, а также наркоминделов ССР Грузии и ССР Армении Сванидзе и Мравяна постановил присоединить к ССР Армении бывшую нейтральную зону Лори. Вопрос о присоединении к ССР Армении Ахалкалакского района было решено передать на рассмотрение ЦК КП (б) Грузии, заключение которого затем должны были внести на пленум Кавбюро (35). 16 июля президиум ЦК КП (б) Грузии подтвердил постановление Кавбюро о передаче Лорийской "нейтральной зоны" ССР Армении ("за" - Ф. Махарадзе, М. Орахелашвили; Б. Мдивани отметил, что вопрос предрешен, но лучше было бы устроить плебисцит). По вопросу же об уступке Советской Армении Ахалкалакского района президиум ЦК КП (б) Грузии, исходя из соображении политической, равно как и экономической связи Ахалкалакского района с Тифлисом, признал это предложение неприемлемым.

О том, как власти советской Армении продолжали стремиться оторвать земли Грузии и Азербайджана, в своем исследовании пишет грузинский историк, профессор Гурам Мархулия:

"Те же армянские круги и в 1922 году представили новый проект, согласно которому большая часть Джавахети или же Ахалкалакского района должна быть присоединена к Борчалинскому району с целью создания единой армянской административной единицы.

По словам И. Джавахишвили, "ясно, что и этот план являлся первой ступенью мастерски придуманного проекта отторжения этих двух уездов из состава Грузинской ССР и их присоединения к Армении, за которым обязательно последовала бы и вторая. Достаточно окинуть взглядом составленные дашнаками карты, как станет ясным, что и на этот раз шла борьба за осуществление прежних целей, однако другими путями". И эта попытка в 1923 году закончилась неудачей.

Оказывается, и после этого был составлен еще один проект, о чем свидетельствуют последние абзацы доклада И. Джавахишвили: "Пару слов еще о якобы новом проекте относительно необходимости предоставления автономии Джавахети и ее выделении. После всего вышесказанного ясно, откуда и для чего проистекает этот проект... Если при прежнем режиме российского владычества в Грузии попирались интересы грузинского народа и благодаря политике русских и армянских чиновников свободные грузинские земли заполучили только армяне и русские, неужели и теперь возможно, чтобы жизненные интересы грузинского народа были принесены в жертву этому проекту...

Это настолько невероятно, что уверен, правительство ГССР откажется от осуществления данного проекта, так же, как было отказано другим подобным проектам.

Таким образом, советская Грузия без боя лишилась южных районов Борчалинского уезда, которые были переданы Армении. А переданы они были по одному лишь признаку - из-за проживающего там армянского населения. Принцип: селиться кучей и вытеснять все другие нации, чтобы потом заявить, что это "исконно армянские земли" - принес свои плоды, и в результате реализации этого древнего армянского принципа советская Армения получила исторические территории Грузии". (Гурам Мархулия. "Лорийская область - историческая территория Грузии", 06.09.2012, https://iberiana.wordpress.com)

Подведя итоги, скажем, что подобная же ситуация сегодня складывается в грузинском регионе Самцхе-Джавахети, подавляющее большинство населения которого составляют армяне. Не секрет, что план по отторжению этого грузинского региона поэтапно реализуется со стороны армянских националистов, поддерживаемых властями Армении и зарубежной диаспорой. И тут тоже главным козырем является то, что большинство населения - армянское, а значит, эти земли автоматически становятся "древнеармянскими", хотя сюда они в массовом порядке были переселены каких-то 180-200 лет назад.